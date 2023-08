escuchar

Google Fotos es una aplicación de galería de fotografías y un servicio de almacenamiento en la nube. Además, le permite a los usuarios almacenar, organizar y compartir sus fotos. Sin embargo, en los últimos meses hicieron un anuncio, que asustó a más de una persona, pues la carpeta ‘Archivo de álbumes’ iba a desaparecer.

Varios usuarios pensaron que todas sus fotos se iban a eliminar, sin embargo, no fue así. Esto hizo que varias personas buscaran diferentes alternativas para subir sus fotos a la nube gratis. Por esta razón, te brindaremos diferentes alternativas que puede descargar y utilizar.

Amazon Photos

En esta aplicación los usuarios también pueden guardar y ver sus fotos y videos desde sus dispositivos. Al igual que Google Fotos, este servicio de Amazon también puede guardar automáticamente la copia de seguridad de su móvil.

Una de las ventajas que tienen los usuarios de Prime de Amazon es que se pueden disfrutar de almacenamiento ilimitado de sus fotos. En cambio, para los videos solo cuenta con 5 GB de almacenamiento gratuito. Para las personas, que no tengan Prime tienen 5 GB de almacenamiento gratuito de fotos y videos en la app. Si querés aumentar el espacio, debe pagar y puede escoger entre los planes disponibles.

Telegram

Esta plataforma de mensajería, también actúa como lugar de almacenamiento ilimitado en la nube para sus fotos, videos y otros tipos de documentos. Para almacenar sus archivos, se debe utilizar el chat de “Mensajes guardados”, que es una especie de conversación consigo mismo.

Ahí podés compartir fotos y videos que no quiere perder, pero cada archivo no puede pasar de 2 GB. Acá puede guardar el contenido multimedia sin límites de espacio y de forma gratuita. La única desventaja es que no ofrece un sistema de organización.

Mega

Mega es un servicio de almacenamiento de archivos en la nube. También puede guardar sus fotos y videos de manera gratuita, incluso es una de las apps que más GB ofrecen a aquellos usuarios que no quieren pagar videos una persona se registra, accede a 50 GB de almacenamiento gratuito para conservar todos sus archivos. En caso de querer más almacenamiento puede pagar.

Ice drive

Esta aplicación le permite almacenar sus fotos y videos y cuando se registra recibe 10 GB de almacenamiento gratuito. Además, esta plataforma asegura una transferencia rápida de archivos para no perder tiempo al utilizarla. Por otro lado, el usuario también tiene la posibilidad de pagar si necesita más GB.