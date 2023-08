Encontraron un perro “exótico”, jugaron con él y se llevaron una sorpresa cuando les informaron qué animal era

escuchar

Imaginá que vas por la calle y te encontrás a un perro que parece no tener dueño. Pero no cualquier tipo de can, sino uno de buena apariencia: grande, de pelaje blanco, cara afinada y con bastante agilidad para diferentes actividades. Algo así como un husky siberiano albino, de esos que son difíciles de encontrar y hasta podrían considerarse exóticos.

Bueno, justo eso le pasó a unas personas que subieron un video a TikTok, donde muestran al aparente perro “exótico”, ágil y amigable.

Confunden a lobo blanco con una especie de perro

El clip difundido por la cuenta @jazzyq0, superó las 20 millones de reproducciones, y no es casualidad, ya que millones de usuarios se sorprendieron por lo ocurrido.

En este se observa que una joven está jugando con el animal; no obstante, se darían cuenta de que no se trataba de un perro “exótico” sino de un lobo blanco.

Confundieron a un lobo blanco con un perro y hasta jugaron con él

La usuaria describió que intentaron meter al animal en su auto, pero éste no se dejó. Horas más tarde, se percataron, por una alerta de su comunidad, que había un lobo blanco suelto en el vecindario, las autoridades lo habían reportado como perdido.

El lobo blanco también llamado lobo polar, es nativo de Canadá y su apariencia es sorprendente. Los machos llegan a medir de 62 a 77 centímetros, y algunos ejemplares de adultos pesan hasta 84 kilogramos.

Lo verdaderamente impactante es que contra todo pronóstico, el lobo no las atacó, al contrario, se ve que jugó con una de ellas y luego escapó.

Algunos comentarios en el TikTok fueron los siguientes: “Tenía puesto un collar, seguro que era de alguien”, “Podría ser un perro-lobo”, “No es un chico malo, solo quiere ser él mismo”, “Se nota hasta en el caminar que no es un perro”, “Tremenda belleza de lobo, puede confundirse un poco, pero mirá la forma de andar, y como se para… yo también hubiera querido jugar con él”, “Yo pensando que es un husky perdido”, entre otros.

El Universal (México)