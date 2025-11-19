Mientras Amazon y Uber apuestan por los robotaxis en 2026, un accidente fatal con un gato expone sus limitaciones

Zoox, de Amazon, lanzó por estos días su servicio de robotaxis en Las Vegas, ofreciendo viajes gratuitos en algunas partes de la meca del entretenimiento para cualquiera que esté dispuesto a apostar por la seguridad de un vehículo sin conductor ni volante.

El debut en Las Vegas del servicio de transporte de Zoox, planeado desde hace tiempo, refleja la confianza del fabricante de robotaxis propiedad de Amazon en la seguridad de sus vehículos después de dos años de pruebas en la ciudad.

Inicialmente, los robotaxis sólo estaban disponibles para empleados en Las Vegas antes de expandirse gradualmente a amigos y familiares. Ahora, cualquiera con la aplicación de Zoox podrá solicitar un viaje a cinco ubicaciones designadas, incluyendo Resorts World, el hotel Luxor y el hotel New York-New York. La distancia más larga que recorrerán los robotaxis de Zoox es de aproximadamente 5 kilómetros con hasta cuatro pasajeros.

Todos los viajes serán gratis durante al menos los primeros meses para ayudar a promover la existencia del servicio. Una vez que comience a cobrar por los viajes en Las Vegas, Zoox dice que sus precios serán comparables a los de los taxis tradicionales y de servicios de transporte como Uber y Lyft.

Zoox puede permitirse ofrecer viajes gratuitos en gran medida gracias al respaldo de Amazon. El gigante del comercio electrónico compró Zoox por US$1200 millones hace cinco años como parte de sus planes para incursionar en otros campos de la tecnología.

El mercado de Las Vegas marca el primer paso de Zoox en su intento por alcanzar al líder de robotaxis Waymo, una empresa filial de Google que ya ofrece viajes sin conductor en el Área de la Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Phoenix, Atlanta y Austin, Texas (donde Tesla aún está en la fase de pruebas de un servicio de robotaxis que su CEO, Elon Musk, ha estado promocionando durante la última década).

Como señal de sus ambiciones, Zoox espera fabricar hasta 10.000 robotaxis anualmente a medida que se expande a otros mercados. La compañía actualmente está probando sus vehículos en San Francisco, y espera abrir su servicio a todos los pasajeros el próximo año. Se espera que algunos pasajeros de San Francisco que se inscribieron en el programa de pruebas de Zoox puedan comenzar a recibir viajes sin conductor antes de fin de año.

Mientras, Uber definió a finales de octubre al área de la Bahía de San Francisco como su primer mercado para un taxi autónomo especialmente diseñado para la compañía, que espera lanzar a finales de 2026.

Uber dijo en julio que estaba en vías de desarrollar un robotaxi con la compañía de autos eléctricos Lucid y la empresa de tecnología de conducción autónoma Nuro Inc. El vehículo es exclusivo para Uber, pero está basado en el SUV Lucid Gravity.

Uber comentó que Lucid entregó recientemente vehículos de prueba a Nuro y señaló que planea tener 100 vehículos de prueba en las carreteras en los próximos meses.

En un plazo de seis años, Uber planea desplegar 20.000 o más taxis autónomos basados en Lucid en distintas ubicaciones. Los vehículos estarán disponibles para los pasajeros a través de la aplicación de Uber.

Uber dijo que también desarrolla robotaxis con la firma tecnológica Nvidia y el fabricante de automóviles Stellantis. En 2028, Stellantis espera comenzar la producción de al menos 5000 vehículos impulsados por software de Nvidia para operaciones de taxis autónomos en Estados Unidos.

Y ha comenzado a ofrecer viajes en taxis autónomos en Arabia Saudí como parte de una asociación con WeRide, una empresa china de tecnología autónoma. Uber también colabora con WeRide en Abu Dhabi, y está en vías de asociarse con Waymo para ofrecer viajes en taxis autónomos en Phoenix, Austin y Atlanta.

La muerte de Kit Kat, el desafío

La expansión de los taxis autónomos, no obstante, está limitada por su capacidad para resolver problemas inesperados en las calles de una ciudad que un conductor humano podría enfrentar, como otros taxis en un embotellamiento, calles cortadas o en arreglo, ausencias de señalización o el cruce fatal de un gato.

This is what algorithmic bias looks like:



Earlier this week, Kit Kat, a beloved cat in the San Francisco Mission, was hit and killed by a @Waymo, which witnesses said “did not even try to stop.” pic.twitter.com/eiSD6UwOll — Constance Li (@ConLiCats) October 30, 2025

Según relata el New York Times, en la medianoche del 27 de octubre pasado un auto Waymo que circulaba por el centro de San Francisco atropelló a Kit Kat, un gato que era habitué de un bar local, generando una multitud de quejas entre la gente de la zona, sobre todo por la falta de empatía: el auto siguió su camino ignorando el accidente que había protagonizado.

Waymo confirmó luego la triste noticia, explicando que cuando el auto se detuvo en la zona a recoger unos pasajeros, el gato se metió debajo del vehículo, que lo arrolló al retomar el movimiento.

