Un auto Waymo atropelló a un chico a la salida del colegio

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) de Estados Unidos informó el jueves que inició una investigación después de que un vehículo autónomo de Waymo atropellara a un niño cerca de una escuela primaria en Santa Mónica, California, la semana pasada. El incidente causó lesiones leves y ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de los robotaxis.

La agencia de seguridad automotriz señaló que el niño cruzó la calle corriendo el 23 de enero desde detrás de un SUV estacionado en doble fila hacia la escuela, siendo impactado por el vehículo autónomo de la unidad de Alphabet (Waymo) durante el horario habitual de entrada escolar. La agencia añadió que en las cercanías se encontraban otros niños, un guardia de cruce y varios vehículos estacionados en doble fila.

Este incidente ocurre en un momento en que los robotaxis se están desplegando en cantidades cada vez mayores en todo Estados Unidos. El Comité de Comercio del Senado de EE.UU. ya tenía programada una audiencia sobre vehículos autónomos para el 4 de febrero, en la que participará el Jefe de Seguridad de Waymo, Mauricio Peña. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) también anunció que investigará el suceso.

Según Waymo, la computadora que maneja el auto reaccionó más rápido que un humano y por eso el accidente no fue grave

Según Waymo, el auto detectó al chico de inmediato

Waymo declaró en una publicación de blog el jueves que cooperará con la investigación y afirmó que el niño “ingresó repentinamente a la calzada desde detrás de un SUV alto, moviéndose directamente hacia la trayectoria de nuestro vehículo”. Añadió que el sistema detectó al individuo tan pronto como emergió de detrás del vehículo detenido, frenando a fondo y reduciendo la velocidad de aproximadamente 17 mph a menos de 6 mph (de 27 km/h a menos de 10 km/h) antes del contacto.

La NHTSA está abriendo una evaluación preliminar para investigar si el vehículo de Waymo ejerció la precaución adecuada dada la proximidad a la escuela primaria durante las horas de entrada, y la presencia de peatones jóvenes y otros usuarios vulnerables de la vía.

La agencia planea examinar el “comportamiento previsto del vehículo en zonas escolares y áreas aledañas... incluyendo, pero no limitado, a su cumplimiento de los límites de velocidad establecidos”, y también “investigará la respuesta de Waymo tras el impacto”.

Waymo afirmó que un modelo computarizado sugirió que un conductor humano totalmente atento en la misma situación habría impactado al peatón a aproximadamente 14 mph (22 km/h). Tras la colisión, el niño se levantó de inmediato, caminó hacia la acera y Waymo llamó al 911.

Antecedentes con micros escolares

El mismo día del incidente, la NTSB abrió otra investigación sobre Waymo después de que sus robotaxis rebasaran ilegalmente micros escolares detenidos en Austin, Texas, al menos 19 veces desde el inicio del año escolar.

En diciembre, Waymo retiró del mercado más de 3000 vehículos para actualizar el software que causaba que los autos ignoraran los micros escolares de los que subían o bajaban estudiantes. La NHTSA ya había iniciado una indagación en octubre sobre este comportamiento.

Aunque Waymo asegura que no hubo colisiones en esos incidentes, el Distrito Escolar Independiente de Austin reportó cinco casos en noviembre, incluso después de las actualizaciones de software. El sistema escolar solicitó a la empresa suspender operaciones cerca de las escuelas durante los horarios de entrada y salida, pero en diciembre informaron a Reuters que Waymo se había negado a detener sus operaciones en esas zonas.

