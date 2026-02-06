Waymo admite que sus robotaxis reciben ayuda humana desde Filipinas para algunas maniobras

En una comparecencia ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de los Estados Unidos el 4 de febrero, Mauricio Peña, director de seguridad de Waymo, confirmó que la empresa utiliza operadores humanos remotos ubicados en Filipinas para asistir a sus robotaxis en situaciones de conducción complejas. Esta admisión ha desatado una ola de críticas por parte de legisladores, quienes expresan serias preocupaciones sobre la seguridad nacional estadounidense.

El uso de estos asistentes, a quienes Waymo denomina “agentes de respuesta de flota”, se activa cuando un vehículo autónomo se encuentra con un escenario en la calle que no sabe cómo resolver por sí mismo. Según explicó Peña, estos operadores brindan orientación y contexto adicional, pero no “conducen” los vehículos de forma remota. La empresa sostiene que el software de Waymo mantiene el control de la conducción dinámica en todo momento, utilizando la información del operador humano solo como un aporte para resolver dudas del sistema.

Cómo funcionan los vehículos autónomos de Waymo

El senador demócrata Edward Markey calificó la práctica de “completamente inaceptable”, argumentando que la intervención de personas en el extranjero en vehículos que transitan por calles estadounidenses genera enormes vulnerabilidades de ciberseguridad. Markey advirtió que estos sistemas podrían ser susceptibles de control por parte de “agentes hostiles”, quienes tendrían el potencial de convertir los vehículos en armas para dañar a los ciudadanos.

Los legisladores señalaron que, mientras Waymo busca reemplazar a los taxistas y conductores de plataformas en Estados Unidos, los pocos puestos de trabajo de supervisión técnica generados por esta tecnología están siendo enviados al extranjero. Además, se cuestionó la formación de estos operadores en Filipinas, señalando que la empresa no ha aclarado si cuentan con licencias de conducir válidas en EE.UU. o bajo qué estándares son evaluados.

Waymo ya opera en seis ciudades estadounidenses Waymo

Este escrutinio llega en un momento de baja tolerancia tras incidentes recientes, incluido un accidente el pasado 23 de enero en Santa Mónica, donde un vehículo de Waymo atropelló a un chico que se dirigía a la escuela. Aunque la compañía afirma que su tecnología detectó al peatón inmediatamente después de que este emergiera detrás de otro vehículo, el evento ha intensificado las llamadas a una regulación de seguridad uniforme para los vehículos autónomos.

Waymo, propiedad de Alphabet, opera actualmente en seis mercados clave, incluidos Los Ángeles, San Francisco y Phoenix, con planes de expansión hacia ciudades como Washington y Londres. No obstante, el futuro de sus operaciones internacionales de asistencia está bajo la lupa. El Senado ha impuesto un plazo hasta el 17 de febrero para que Waymo y otras seis empresas del sector —incluidas Tesla y Zoox— entreguen información detallada sobre la ubicación, frecuencia de intervención y cualificaciones de sus operadores remotos.