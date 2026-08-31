Anthropic apuesta a superar el récord a la mayor salida a la Bolsa de la historia

Anthropic, la empresa detrás de la IA Claude, se prepara para protagonizar su salida a la Bolsa y, según los mercados de predicción, podría desplazar a SpaceX del título de ser la empresa con mayor valor de mercado al momento de su debut. El Financial Times informó hace dos semanas que los inversores del fabricante de Claude esperan lo mismo.

En junio de este año, Anthropic presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) la documentación necesaria para hacer su salida a la Bolsa y empezar a cotizar. La noticia llegó poco tiempo después de que la empresa anunciara la recaudación de US$65.000 millones en una ronda de financiación, algo que empujó su valorización a US$965.000 millones, colocándola por encima de su competidor OpenAI.

Dario Amodei, cofundador de Anthropic, junto a su esposa Camilla Clark Ludovic Marin/AFP/Getty Images

“La oferta pública inicial propuesta dependerá de las condiciones del mercado y de otros factores”, explicaron desde la empresa, cuyo expediente fue presentado de forma confidencial. Según The Wall Street Journal, la compañía liderada por Dario Amodei podría aspirar a recaudar hasta US$100.000 millones, con una valoración de US$2 billones. Por su parte, los usuarios de Polymarket (mercado de predicción descentralizado donde se pueden comprar y vender participaciones sobre el resultado de eventos futuros del mundo real) otorgan a Anthropic un 59,5% de probabilidad de tener la mayor salida a bolsa por capitalización bursátil en 2026, mientras que conceden un 38% de probabilidad a SpaceX.

De cumplirse estas predicciones, Anthropic desplazaría a SpaceX, empresa que, a mediados de junio de este año, hizo historia en la Bolsa al recaudar US$75.000 millones, la mayor oferta pública inicial de la historia, que superó el récord de recaudación de US$25.600 millones de la petrolera Saudi Aramco en 2019 y la valoración de US$1,7 billones del mismo grupo. El precio de la oferta pública inicial de SpaceX se fijó en US$135 por acción, valorando la compañía en US$1,77 billones. Además, el día que empezó a cotizar, el precio de la acción escaló rápidamente y cerró a US$160,9, un aumento del 19,2%. Así, la empresa logró una capitalización de mercado de US$2,1 billones.

Los empleados de SpaceX celebran el cierre de la bolsa Nasdaq MarketSite tras el lanzamiento de la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX en Nueva York el 12 de junio de 2026 TIMOTHY A. CLARY - AFP

Anthopic fue fundada en 2021 por Dario Amodei, junto a otros seis exempleados de OpenAI. La empresa se ha enfrentado a varios conflictos a lo largo de este año, entre los que se encuentran enfrentamientos con el Pentágono y restricciones impuestas a sus modelos de IA más potentes (el gobierno de Estados Unidos les ordenó suspender el acceso a Fable 5 y Mythos 5 para cualquier ciudadano extranjero) por motivos de seguridad nacional. Además, a principios de este año, la administración Trump ordenó a las agencias estadounidenses que dejaran de trabajar con Anthropic y la declaró un riesgo de suministro debido a su resistencia a permitir que su tecnología se utilizara para la vigilancia masiva y las armas autónomas. El jueves pasado, una jueza estadounidense bloqueó la inclusión de Anthropic en la lista negra del Pentágono, lo que supone un nuevo giro en la controvertida batalla que la empresa mantiene con el ejército estadounidense en torno a la seguridad de la inteligencia artificial en el campo de batalla.