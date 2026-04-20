Anthropic lanza Claude Design para crear prototipos y bocetos con el asistente de IA

Anthropic ha lanzado Claude Design, una herramienta que permite a las empresas crear bocetos, prototipos interactivos y diapositivas con el asistente de inteligencia artificial (IA) de la compañía, Claude.

Claude Desing utiliza el modelo Claude Opus 4.7, que mejora el procesamiento de imágenes de alta calidad, ofrece mayor precisión en el seguimiento de instrucciones y mejora la detección de instrucciones que piden usos de ciberseguridad de alto riesgo.

Así funciona Claude Design

Concretamente, Claude Design tiene dos áreas principales, una interfaz de chat y un lienzo. De esta forma, los usuarios describen lo que quieren en el chat y Claude genera un diseño funcional en el lienzo, como ha indicado la compañía en su página de soporte.

Claude hereda de forma automática el sistema de diseño de la empresa que lo utiliza, pero los bocetos generados se pueden refinar en función de las preferencias y necesidades de la empresa a través de comentarios, capturas de pantalla o imágenes, o bases de código y archivos de diseño existentes. “Cuanto más contexto le des a Claude, mejor será tu resultado”, ha subrayado Anthropic.

Por ejemplo, los usuarios pueden pedirle a Claude que añada paneles, muestre diseños alternativos, cambie la paleta de color, cree formularios, matice el funcionamiento de un botón, e incluso gestione una versión diferente sin perder el proyecto en el que se esté trabajando.

Una vez que el diseño está preparado, se puede compartir con otros compañeros de la empresa o exportarlo para usarlo en otro lugar en distintos formatos, ya que se puede descargar como .zip, exportarlo como PDF, PPTX, HTML, y enviarlo a Canva o a Claude Code.

Canva se integra con Claude Design

Claude Design está disponible en una versión preliminar para Claude Pro, Max, Team y Enterprise con una suscripción adicional. Precisamente, al encontrarse en una versión preliminar, cuenta con algunas limitaciones.

Anthropic ha matizado que algunos comentarios pueden desaparecer antes de que Claude los lea, puede haber errores de guardado, también es posible que haya problemas con las bases de códigos grandes y dentro del chat puede aparecer el fallo “chat upstream error”.