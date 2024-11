APK: así se descarga la última versión de WhatsApp Plus en pocos pasos

Whatsapp Plus es una app alternativa de mensajería que se puede bajar en internet en pocos pasos. Muchas personas no tienen en claro cómo descargar la última versión del APK que salió recientemente (v18.20), una herramienta necesaria para poder instalar la alternativa no oficial del chat de Meta. Es un proceso sencillo que se puede hacer en poco tiempo.

Algunos usuarios prefieren la versión no oficial de WhatsApp porque tiene algunas particularidades que muchos usuarios prefieren. Sin embargo, es importante recordar que esta app es una versión no autorizada de la aplicación de Meta y que, si bien WhatsApp Plus APK ofrece algunas funcionalidades específicas que difieren de la versión original, también conlleva algunos riesgos vinculados a la seguridad informática.

WhatsApp Plus APK publicó su última versión, la v.18.20

En primer lugar, es importante recordar que WhatsApp Plus, al no ser original, no está disponible en Play Store. Entonces, para poder bajarse esta app alternativa, antes el usuario debe descargar Android Application Package (APK), que es un paquete de información que permite instalar aplicaciones que no están la tienda de Google. Por otro lado, también es fundamental tener en cuenta que WhatsApp Plus no es compatible con la app WhatsApp original, por lo que es necesario desinstalar la aplicación de Meta antes de bajar esta versión no oficial.

Asimismo, desde Meta, compañía responsable de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, le remarcaron a LA NACION: “Las apps falsas plantean riesgos de seguridad, como el envío de spam y estafas a otras personas sin tu conocimiento. Tus mensajes solo son seguros y privados cuando usás WhatsApp oficial”.

Las personas que quieran descargar la última versión de WhatsApp Plus, la v.18.20, deben antes bajar el paquete Android Application Package (APK). Este es un paquete de información que permite instalar aplicaciones que no están la tienda de Google.

Paso a paso: cómo descargar la última versión de WhatsApp Plus APK en el celular

Aquellos usuarios que quieran instalar WhatsApp Plus en sus celulares, deben descargar el APK, como se mencionó anteriormente, para usar la app. Para eso, hay acceder a los “Ajustes”, luego ir a “Seguridad” y activar la opción de “Orígenes desconocidos”.

Tras activar esta opción, hay que habilitar la instalación de aplicaciones que no pertenezcan a Google Play. Una vez que esté activada, ya se puede ingresar al archivo APK e instalarlo en el dispositivo.

La última versión que salió de WhatsApp Plus APK es la v.18.20, que está disponible para instalar. Aquellas personas que deseen descargarla, deben seguir los siguientes pasos:

Hacer una copia de seguridad de tu WhatsApp original, para respaldar las conversaciones y no perder los mensajes importantes

Desinstalar completamente la aplicación oficial de WhatsApp.

. Buscar en un buscador “Instalar la versión v18.20 actualizada de noviembre” y, una vez encontrado el sitio, descargar la última versión de WhatsApp Plus APK 2024.

Activar en el dispositivo la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas.

Ingresar el número telefónico y configurar el perfil según las preferencias del usuario.

Seguir el proceso de instalación del APK, acepta los términos y condiciones, ingresar el número de teléfono y personalizar el perfil como se desee.

Restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad.

Por último, abrir WhatsApp Plus v.18.20 y utilizar la aplicación.

Cuáles son los cinco riesgos de instalar WhatsApp Plus en los dispositivos móviles

Aquellas personas que decidan usar la versión de WhatsApp Plus deben tener en cuenta que:

La aplicación puede poner en riesgo el celular y robar datos personales de los usuarios por personas terceras.

La aplicación no está aprobada por Meta.

Puede no ser compatible por WhatsApp, ya que no cuenta con cifrado extremo, algo que sí viene con la versión original, por lo que los protocolos de encriptación se detienen.

WhatsApp registra cuando un usuario instala la versión ilegal de su app y puede bloquear la cuenta para siempre, lo que imposibilita luego habitar la aplicación oficial.

WhatsApp Plus actualiza su sistema operativo continuamente y agrega más funcionalidades, al mismo tiempo que quita otras que están habilitadas.

