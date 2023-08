escuchar

La semana pasada, un juez de la novena corte de apelaciones de EE.UU. falló en contra de dos usuarios de iPhone que se oponían a un acuerdo de 2020 en el que Apple aceptaba pagar 500 millones de dólares como resarcimiento por el denominado Batterygate, según reporta el Mercury News.

Esto significa que la compañía ya está libre para pagarle unos 65 dólares a cada uno de los 3 millones de dueños de iPhone que, en su momento, se anotaron en un registro como parte de una demanda colectiva iniciada en 2017. Y es buena noticia, además, porque el acuerdo original de 2020 contemplaba un pago de 25 dólares, pero como la cantidad de personas que se anotaron fue menor a la esperada, la multa acordada (500 millones de dólares) se repartirá entre menos gente.

El precedente: teléfonos lentos

Todo comenzó a finales de 2017, cuando un grupo de usuarios investigó lo que por entonces era conocimiento común, con múltiples reportes conocidos desde 2015: con el paso del tiempo, los iPhone se hacían más lentos. Al principio la queja era por asumir que la compañía tenía un programa de obsolescencia programada, y que buscaba que los usuarios renovaran sus teléfonos con frecuencia.

En ese entonces, lo que se encontró fue que la compañía efectivamente hacía más lentos los iPhone (con el iPhone 6 como víctima principal), pero que lo hacía a medida que la batería envejecía y perdía capacidad. Según confirmó la misma empresa, la intención era evitar que el teléfono se hiciera inestable y se reiniciara al pedirle el procesador más energía que lo que podía entregar la batería. Pero nunca lo hizo público, ni permitió a los usuarios decidir qué hacer, algo que habilitó luego con una actualización del sistema operativo.

Además de la multa Apple cambió el precio que pide por reemplazar la batería del iPhone a menos de la mitad (en ese entonces pasó de 79 a 29 dólares) iFixit bajo licencia CC BY NC SA

Cambio de baterías, y pago de una multa

Apple también inició entonces un cambio en su política de recambio de batería de teléfonos usados, que sigue vigente, y que redujo a menos de la mitad el costo por cambiar la batería por una nueva en las tiendas de Apple de todo el mundo (en ese entonces pasó, en EE.UU., de 79 a 29 dólares).

Aun así, el litigio siguió adelante, hasta 2020, cuando la compañía aceptó pagarle 25 dólares a todos los que habían participado en la demanda colectiva, que abarcaba a usuarios de iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 y iPhone 7 Plus. En total, el cálculo era que el pago sería de entre 310 y 500 millones de dólares.

Este es el segundo pago que hará la compañía por este tema: en 2020 aceptó pagarle 113 millones de dólares al estado de California y los condados de Alameda y Los Angeles, en Estados Unidos, que le hicieron una demanda por el mismo tema.

¿Puede alguien sumarse ahora al reparto de la multa? Lamentablemente, no: había tiempo hasta fines de 2020 para anotarse en el registro de damnificados.

LA NACION

Temas SmartphonesiPhoneApple