Apple confirma que usará la IA de Google para renovar Siri y Apple Intelligence

Apple usará la tecnología de Google para renovar Siri este año y sumar funciones a Apple Intelligence, le confirmó la compañía este lunes a CNBC.

Aunque las compañías no dieron más detalles, sí fue posible saber que es un acuerdo de varios años y que Apple se apoyará en Gemini (la IA de Google) para mejorar su propuesta.

“Después de una evaluación cuidadosa, determinamos que la tecnología de Google proporciona la base más capaz para los modelos Apple Foundation y estamos entusiasmados por las nuevas e innovadoras experiencias que desbloqueará para nuestros usuarios”, dijo Apple en un comunicado que publicó la CNBC.

La noticia confirma lo que se había filtrado en noviembre último, y que apuntaba en el mismo sentido: para Apple ponerse al día por su cuenta con su propuesta de herramientas basadas en IA le hubiera tomado demasiado tiempo.

Este modelo se ejecutará en los servidores de nube privada de Apple, pero no significa que los servicios de Google ni las características de Gemini actualmente disponibles en los dispositivos Android vayan a aparecer en Siri.

Se espera que el asistente de voz rediseñado llegue en la primavera boreal de 2026, mucho más inteligente y útil. También incorporará lo que se conoce como Apple Intents, la integración de Siri con otras aplicaciones y con capacidad para comprender el lenguaje natural para facilitar el control completo del dispositivo solo con la voz.