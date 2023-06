Apple no lanzaría un nuevo iPhone SE en 2024 por una particular razón de fábrica

escuchar

Apple no lanzaría la cuarta generación del iPhone SE el próximo año. De acuerdo con dos analistas de los productos de la compañía, esto podría deberse a que el chip 5G que la empresa viene desarrollando no estaría listo. Incluso, no se lanzaría ni con el iPhone 16.

“Después de tener ‘múltiples conversaciones’ con empresas dentro de la cadena de suministro de Apple esta semana, los analistas de Barclays Blayne Curtis y Tom O’Malley creen que es poco probable que Apple lance un iPhone SE de cuarta generación en 2024″, reporta MacRumors.

Apple no llegaría a fabricar un chip para la nueva generación de iphone Shutterstock - Shutterstock

El chip que Apple viene desarrollando parece que no estaría listo para el próximo año. “Los analistas dijeron que la decisión de Apple de no lanzar un nuevo iPhone SE el próximo año podría indicar que el rumoreado módem interno 5G de la compañía no estará listo en el corto plazo, lo que beneficiaría al actual proveedor de módems para iPhone de Apple, Qualcomm”, agrega.

Pese a que la compañía de Cupertino viene tratando de utilizar sus propios chips, aún no hay una fecha tentativa. “Según los informes, Apple ha estado planeando su propio módem desde al menos 2018 y adquirió la mayoría del negocio de módems para teléfonos inteligentes de Intel en 2019″, señala.

Apple no lanzaría una nueva línea de celulares shutterstock - Corbis News

Esto se alinea a lo revelado por otro conocido analista, quien también aseguraba que el iPhone 16 no tendría un chip hecho por la compañía. “En abril, el analista de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, dijo que la producción en masa del módem de Apple comenzaría como muy pronto en 2025, lo que sugiere que incluso los modelos de iPhone 16 que se lanzarán a finales del próximo año seguirán utilizando módems de Qualcomm”, concluye.

El último iPhone SE, la tercera generación, se lanzó en marzo de 2022 y tenía un precio inicial de US$429. La cuarta generación se rumoreaba que sería muy parecido al iPhone 14, pero esta información podría cambiar debido a que se esperaba que saliera este año o el siguiente.

El Comercio (Perú)