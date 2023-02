Apple permitirá que cualquiera pueda crear apps para su visor de realidad mixta a través de Siri

escuchar

Apple dejará que cualquier usuario pueda crear aplicaciones para su posible visor de realidad mixta gracias a su asistente virtual, Siri. Desde hace años, se rumorea que la compañía de Cupertino se encuentra desarrollando este dispositivo y, según medios norteamericanos, este año será lanzado al mercado.

“Apple está desarrollando software para facilitar a los usuarios de sus próximos auriculares de realidad mixta la creación de sus propias aplicaciones de realidad aumentada, según cuatro personas que han trabajado en los auriculares”, consignó el medio The Information.

Los usuarios podrán acceder a la creación de sus propias aplicaciones de realidad aumentada Freepik

Gracias a Siri, no importa si el usuario no conoce de programación. “Con las herramientas de software, Apple espera que incluso las personas que no conocen el código informático puedan decirle a los auriculares, a través del asistente de voz Siri, que creen una aplicación RA [realidad aumentada] que luego podría estar disponible a través de la App Store de Apple para que otros la descarguen”, agrega.

Estas aplicaciones no tienen que ser tan complejas, sino útiles para los usuarios. “La herramienta, por ejemplo, podría permitir a los usuarios construir una aplicación con animales virtuales moviéndose alrededor de una habitación y sobre o alrededor de objetos de la vida real sin la necesidad de diseñar el animal desde cero y calcular su movimiento en un espacio 3D con obstáculos”, añade el medio.

Esta manera de crear apps significaría un gran enganche para que los usuarios compren el dispositivo. “Si Apple tiene éxito, sería un gran avance en el desarrollo de aplicaciones RA. Actualmente, las aplicaciones RA son difíciles de desarrollar y, sin contenido nuevo, el nuevo hardware podría tener un atractivo limitado. Si bien las herramientas están dirigidas en parte a los desarrolladores de software, Apple espera que los consumidores también puedan usarlas, al igual que su herramienta de edición de video Final CUT Pro puede ser utilizada tanto por consumidores como por profesionales”, afirma.

Apple, de acuerdo con reportes de insiders, lanzaría sus visores de realidad mixta este año. Si bien al principio se indicaba que serían muy costosos, todo parece indicar que la compañía de la manzana se encuentra en la búsqueda de la manera de reducir su precio para que tenga un mercado más amplio y accesible.

