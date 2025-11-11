Apple Pocket: el porta iPhone de US$230 diseñado por Issey Miyake que trae polémica

Un accesorio presentado hoy por Apple para el iPhone genera una vez más polémica en el mundo tecnológico: se trata del iPhone Pocket, un estuche para el smartphone de Apple que fue diseñado por el estudio de diseño Issey Miyake (que lleva el nombre del diseñador japonés fallecido en 2022).

iPhone Pocket es un estuche para llevar el smartphone de Apple diseñado por el estudio de Issey Miyake

“El iPhone Pocket presenta una estructura abierta acanalada con la calidad de los pliegues originales de Issey Miyake -explica la compañía en un comunicado-. Concebido como un bolsillo adicional, su diseño discreto envuelve completamente el iPhone y se expande para guardar más objetos cotidianos. Al estirarse, el tejido abierto revela sutilmente su contenido y permite ver la pantalla del iPhone. El iPhone Pocket se puede llevar de diversas maneras: en la mano, atado a bolsos o cruzado. Disponible en una paleta de colores vibrantes, el modelo de correa corta se ofrece en ocho colores y el de correa larga en tres colores.”

Lo que llamó la atención es el precio: 150 o 230 dólares por un estuche tejido le resultó muy caro a mucha gente, que recordó el gancho tipo bandolera o cartera para el iPhone (US$59); las correas Hermès para el Apple Watch (579 dólares en adelante); el pañito para limpiar una Mac que Apple vendía a 20 dólares en 2021; o la media que se usaba para guardar un reproductor de música iPod (el iPod Sock de 2004, que tenía un precio de 29 dólares).

iPod Socks, el producto de 2004 que muchos consideran el precursor del iPhone Pocket

Otras compañías en general optan por otras formas de asociarse con marcas de lujo, como Samsung, que tuvo varias ediciones especiales de celulares rediseñados por Thom Browne; la diferencia es que salvo en contadas ocasiones Apple no modifica el diseño base de los dispositivos, sino que los complementa con accesorios hechos por otras marcas.