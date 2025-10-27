Apple tendrá una tienda oficial en Mercado Libre para vender el iPhone 17 desde noviembre

A partir del mes próximo, los usuarios de Mercado Libre podrán comprar productos de Apple en su tienda oficial dentro de la plataforma, incluyendo la última generación de equipos, la familia iPhone 17.

“En Mercado Libre estamos muy entusiasmados de ofrecer productos de Apple en Argentina. Este es un hito para nuestra plataforma y una gran noticia para nuestros usuarios, que ahora podrán acceder a una amplia variedad de productos de manera directa de una de las marcas más relevantes del mundo”, dijo Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina, en un comunicado.

La propuesta incluye envíos rápidos, cuotas sin interés y Compra Protegida, y está disponible en este link. Además, los productos de Apple también estarán incluidos en el Plan de Canje de Mercado Libre, que permite a los usuarios entregar su dispositivo actual y recibir hasta $700.000 en crédito de Mercado Pago al comprar un nuevo teléfono incluido en el programa.

Mercado Libre no es el único lugar donde es posible comprar el iPhone en forma oficial: otros resellers autorizados, como MacStation o Maxim, entre otros, ya anunciaron su disponibilidad en el territorio nacional.

Mercado Libre no publicó los precios que tendrán estos dispositivos; como referencia, estos son los precios internacionales: