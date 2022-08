Argentina Programa 4.0: elogios y dudas sobre el plan para capacitar gratis a 70.000 personas en desarrollo de software que presentan hoy

El Gobierno lanzará hoy a las 3 de la tarde el tercer ciclo de formación gratuita de programadores. En este caso se llamará Argentina Programa 4.0 (reemplaza a Argentina Programa -lanzado durante la gestión de Matías Kulfas-, y al 111mil, del gobierno de Mauricio Macri). Será una plataforma que buscará capacitar a 70.000 personas en los conocimientos básicos de la programación para desarrollar software. Lo hará bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Sergio Massa, y la Secretaría de Economía del Conocimiento, conducida recientemente por Ariel Sujarchuk.

Habrá también una Mesa de Trabajo junto con los titulares de los ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología de la Nación, Jaime Perczyk y Daniel Filmus, que se sumarán a los representantes de 25 universidades nacionales y 29 empresas del sector.

Según explicaron desde el gobierno, la idea es darle un impulso al área de Economía del Conocimiento, el tercer sector exportador y generador de divisas en el país, que prevé ingresos por US$ 7000 millones para este año. Y que a la vez presenta un desafío: la propia Secretaría y las empresas del sector señalan que hay un déficit de personal calificado en 10.000 búsquedas anuales.

Para Sujarchuk, la clave será que la iniciativa se articule con el sistema educativo y con empresas del sector, para que incorporen a sus plantillas a quienes egresen del programa. “Lograr este objetivo será una verdadera revolución para el sector, tal como coinciden los distintos actores de la economía del conocimiento. A su vez, Argentina aprovecharía una oportunidad única para crecer en una actividad en la que tiene enorme potencial y grandes ventajas comparativas”, destacó Sujarchuk.

Apuntan a formar nuevos profesionales en sectores estratégicos para que se inserten en un mercado de amplia demanda laboral tanto nacional como internacional, con sueldos promedio de $267.000.

Argentina Programa 4.0 dictará cursos para estudiantes principiantes y avanzados en lenguajes de programación como Java, Python, PHP, Gaming y Testing. Tendrá modalidades de cursada de tipo presencial, virtual, sincrónica y asincrónica.

Lo que dejaron las experiencias previas

Carlos Pallotti, expresidente de la cámara del software y funcionario que estuvo a cargo del 111mil, celebró la medida. “Todo lo que sea capacitar gente cuenta con mi apoyo”, expresó. Y advirtió: “Hay que ver la calidad de la capacitación y que se hayan aprendido las lecciones de las experiencias nacionales, provinciales y privadas. Si se aprendió eso es una buena oportunidad. Siempre parece lanzarse un programa nuevo o no darle continuidad o mejorar los existentes, esto es un viejo problema de la política argentina, y no sabés si los resultados de lo que había fueron mejores o peores”, expresó.

Maximiliano Firtman es programador y director de ITMaster, y pone algunos reparos a estos programas. “Si nos guiamos por los datos sobre cómo han resultado todos los planes del Estado para formar programadores en el corto plazo, tendríamos que concluir que no sirven. Basta ver cuáles son siempre los anuncios: lanzamientos e información sobre cuántos miles de inscriptos hay, pero nunca se conocen resultados. En general partimos de que la idea de que un programador listo para su primer trabajo se hace desde la nada en 3 o 6 meses es falsa. Y en general no vas a escuchar a programadores decir que es así; todos los que hacen estas afirmaciones son personas de otras áreas: políticas, comerciales, economía, sociología, marketing. A veces es simplemente lo que les gustaría que pasara, pero la verdad es otra. Aprender a programar requiere de tiempo y esfuerzo, no hay plazos estandarizados para todo el mundo y menos para los que no son vocacionales, o sea quienes no buscan aprender programación por vocación. Quienes quieren aprender programación con urgencia como salvación suelen frustrarse muy rápido al toparse con la realidad”, explica.

Según los datos que recopiló Firtman sobre los programas anteriores, de los 111 mil nuevos programadores que buscaba formar el primer plan, “solo aprobaron unos 1700″. Sobre Argentina Programa, señala que “de 750.000 inscriptos, comenzaron 223.000, de los cuales unos 27.000 pasaron la primera etapa, que era simple y sin profesores y, hasta el momento, menos del 1% aprobó la segunda y última etapa con la que se prometía estar listo para un empleo. Como vemos, hablamos de tasas de éxito de menos del 1,5% en todos los casos. Muchos de estos cursos están dejando miles de personas que terminaron cursos (públicos o privados), pero no consiguen su primer empleo. Se les dijo que iban a estar listos, pero lo cierto es que no lo están. Se subestima mucho el proceso para convertirte en programador por algún caso anecdótico que puede haber”, desarrolla.

Para Firtman, hay varias cosas que se pueden mejorar: “hay que apoyarse en lo que el mercado ya ofrece y funciona, y subvencionar a los que lo necesiten en lugar de ofrecer un mega programa igual para todo el mundo, segmentar al público objetivo en distintos niveles y perfiles, no dar falsas expectativas, ofrecer un mapa real para que la gente no se frustre y salga expulsada antes de tiempo, pensar en los lenguajes más fáciles para aprender y no en las herramientas que la industria necesita, involucrar a gente técnica y del mundo educativo en la toma de decisiones, convocar a los mejores profesionales que encuentre el país y no a alguna empresa amiga, y capacitar docentes sin subestimar la necesidad del apoyo docente -puntualiza-. Estos son los puntos que siempre encuentro muy débiles en estos programas y que podrían ayudar a mejorar la tasa de éxito. Pero lo más importante es empezar a plantear que los objetivos tienen que ser para dentro de dos años y no para pasado mañana. Mientras pensemos que los programadores van a salvar al país de la pobreza y la falta de dólares pasado mañana, nada funcionará”.