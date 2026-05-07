Samsung logra predecir los desmayos con su reloj Galaxy Watch 6 y un algoritmo de IA con 5 minutos de antelación

Samsung ha conseguido predecir de forma precisa el síncope vasovagal (SVV), una de las formas más comunes de desmayo, gracias al uso de bioseñales recogidas por su smartwatch Galaxy Watch 6 (presentado en 2023) y un algoritmo de inteligencia artificial (IA).

Ocasionado por una bajada brusca de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial, el síncope vasovagal es una respuesta a situaciones de estrés, dolor, miedo, calor o, incluso, a largos periodos de pie, que provoca una pérdida temporal del conocimiento debido a una reacción exagerada del sistema nervioso de la persona.

A pesar de que este tipo de desmayos no son peligrosos, los sufren hasta el 40 por ciento de personas a lo largo de su vida e, incluso, un tercio de forma recurrente. Además, sí pueden ocasionar lesiones secundarias graves provocadas por una caída repentina, como fracturas o conmociones cerebrales. Por tanto, una detección temprana se vuelve esencial para ayudar a los usuarios a evitar posibles daños.

En este marco, Samsung ha compartido un estudio clínico realizado en conjunto con el Hospital Universitario Chung-Ang de Gwangmyeong (Corea del Sur), que ha validado la capacidad de predecir el SVV con “alta precisión” utilizando un smartwatch Galaxy Watch 6.

Como ha explicado en un comunicado en su blog, la predicción se ha llevado a cabo gracias a las bioseñales recogidas por el smartwatch, equipado con un sensor de fotopletismografía (PPG). Con estos datos, el equipo analizó la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) del reloj con un algoritmo de IA.

Como resultado, tras evaluar 132 pacientes con síntomas sospechosos de SVV durante pruebas de desmayo inducido. El modelo predijo con éxito los episodios de desmayo inminentes con hasta cinco minutos de antelación, con una precisión del 84,6 por ciento. Esto equivale a una sensibilidad clínicamente significativa del 90 por ciento y una especificidad del 64 por ciento.

De esta forma, Samsung ha señalado que se trata de una muestra de cómo la tecnología portátil “puede ayudar a transformar la atención médica, pasando de un modelo centrado en la atención posterior al tratamiento a uno de atención preventiva”, como ha compartido al respecto el director del grupo de I+D de Salud de la división Mobile eXperience (MX) de Samsung Electronics, Jongmin Choi.

“Una alerta temprana podría dar a los pacientes tiempo suficiente para colocarse en una posición segura o pedir ayuda, lo que reduciría drásticamente la incidencia de lesiones secundarias”, ha valorado por su parte el profesor del departamento de Cardiología del Hospital Universitario Chung-Ang de Gwangmyeong, Junhwan Cho.

Con todo, los resultados de la investigación se han publicado en el volumen 7, número 4, de la revista médica ‘European Heart Journal - Digital Health’, y representan “el primer estudio del mundo” que demuestra con éxito el potencial de un reloj inteligente comercial para proporcionar una predicción temprana de desmayos.

Al respecto, Samsung ha reiterado que planea seguir mejorando las capacidades de monitorización de la salud de sus dispositivos wearables, así como continuar colaborando con instituciones médicas líderes.