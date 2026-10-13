Así es HomeView, la pantalla de Apple para controlar tu hogar con ayuda de Siri

Apple presentó este martes una serie de productos inteligentes, incluyendo un dispositivo similar a un iPad llamado HomeView, en una apuesta por que su asistente virtual Siri, mejorado con IA, le ayude a labrarse una mayor cuota en el altamente competitivo mercado del hogar conectado.

El dispositivo HomeView, que parte de los 299 dólares y comenzará a enviarse el próximo mes, es la última entrada de Apple en un mercado altamente competitivo de dispositivos conectados para el hogar. Contará con una pantalla de 7 pulgadas y reconocimiento facial, y ayudará a los usuarios a controlar timbres, termostatos y cerraduras inteligentes en un mercado en el que Apple ha estado haciendo incursiones durante una década sin grandes éxitos.

Apple diseñó a HomeView para que funcione como centro de control del hogar conectado, pero también puede reproducir música, buscar información en internet, mostrar recetas o hacer videollamadas

Apple lanza estos productos en un intento por frenar la competencia de sus rivales, incluidos competidores tradicionales como Amazon, que ha invertido fuertemente en sus altavoces Echo y timbres Ring y la semana pasada lanzó tabletas de gama alta, así como nuevas empresas emergentes de IA como OpenAI, que tienen sus propias ambiciones en materia de hardware.

“Apple necesita demostrar que sus capacidades de IA pueden aportar beneficios significativos más allá de las órdenes de voz básicas, simplificando las tareas cotidianas y aportando mayor inteligencia al hogar”, afirmó Paolo Pescatore, analista de PP Foresight.

El HomeView de Apple tiene una cámara frontal para hacer videollamadas con FaceTime

“La oportunidad es considerable, dada su enorme base de usuarios instalada, pero la fiabilidad, la confianza y la facilidad de uso determinarán en última instancia si los consumidores adoptan estas funciones”, añadió. “La IA por sí sola no será suficiente para convencer a los hogares de que inviertan en más dispositivos”.

Los inversores están observando más de cerca las ventas de hardware de Apple en busca de crecimiento, ya que los ingresos por servicios de la compañía se han visto bajo presión regulatoria.

Un HomeView de Apple

Apple mejoró este invierno las capacidades de Siri con la asistencia de Google, pero los analistas señalaron que no está claro si su asistente de IA es lo suficientemente competitivo como para atraer a los consumidores a un espacio de dispositivos para el hogar conectado ya saturado.

Los lanzamientos coinciden también con la creciente preocupación de que los dispositivos conectados, incluidos heladeras y televisores inteligentes, puedan ser vulnerables a los ciberataques.

Timbres, cerraduras y el HomePod

El lanzamiento del HomeView de Apple estuvo acompañado de actualizaciones para su altavoz inteligente HomePod (con el HomePod mini 2) y los dispositivos Apple TV. También presentó una gama de accesorios, como timbres, cámaras y termostatos, fabricados por LG y Schneider Electric y diseñados con la ayuda de Apple.

Apple presentó timbres, cámaras y termostatos, fabricados por LG y Schneider Electric

“Es interesante ver a Apple asociándose con LG y Schneider, ya que normalmente le gusta tener el control total del hardware que vende”, dijo Ben Wood, cofundador de CCS Insight. “Sin embargo, mirando de cerca, parece que ha habido una colaboración muy profunda entre Apple y estos socios para garantizar que el diseño, la ingeniería y la experiencia se ajusten estrechamente a lo que los usuarios esperarían de Apple”.

Durante un video en el que mostraba el dispositivo, Apple exhibió el HomeView, pensado para colgarse en paredes o colocarse sobre mesas, y a su asistente virtual Siri gestionando solicitudes de voz de varios miembros de la familia al mismo tiempo.

Los nuevos parlantes HomePod mini 2 de Apple

El dispositivo HomeView no se venderá en la Unión Europea porque la IA de Siri sigue sin estar disponible allí debido a las regulaciones de la UE, dijo Apple.

Apple lanzó por primera vez su aplicación Home para controlar dispositivos inteligentes en 2016, a la que siguieron los altavoces inteligentes HomePod en 2018, pero esas ofertas compiten con los altavoces Google Home de Alphabet y la línea Echo de Amazon. Los analistas señalaron que dos grandes obstáculos para Apple eran lograr que sus dispositivos funcionaran con una variedad de accesorios de terceros y la capacidad limitada de Siri para dar respuestas útiles.

“La mayoría de los altavoces e interconectores inteligentes en los hogares hoy en día son dispositivos de bajo costo que no pueden ejecutar IA de forma local, por lo que están listos para ser reemplazados”, dijo Mohit Agrawal, director de investigación de Counterpoint. “Amazon y Google acaban de empezar a renovar su hardware para Alexa+ y Gemini, por lo que el ciclo de actualización está totalmente abierto y Apple quiere ganarlo”.

Los Echo Show 11, Echo Show 8, Echo Dot Max y Echo Studio de Amazon, todos compatibles con Alexa+

El precio de 299 dólares de Apple para el HomeView está por encima del Echo Show 8 de Amazon (199,99 dólares) y del Nest Hub de Google (99,99 dólares), en su intento por lograr un papel más relevante en los hogares conectados.

El nuevo Apple TV 4K entra al mercado a 299 dólares, más del doble del precio de su predecesor y en línea con el Shield TV Pro de Nvidia, mientras que las ofertas rivales de Amazon, Google y Roku cuestan 200 dólares o menos.

Las acciones subieron un 1,6% en las primeras operaciones del martes. Las acciones de Apple han ganado un 25% en lo que va del año, superando al índice de gran capitalización Nasdaq 100, que ha subido un 21% durante el mismo período.

Con información de Reuters