Día de la Felicidad: 150 frases para enviar por WhatsApp

El Día Internacional de la Felicidad se celebra cada 20 de marzo, una fecha dedicada a concientizar sobre la importancia del bienestar de los seres humanos. Es una jornada que posee el objetivo de difundir hábitos, recomendaciones y reflexiones acerca de esta emoción y lo esencial de mantener un estado anímico positivo y alegre para la salud mental.

¿Por qué se celebra hoy?

Fue durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevada a cabo en Bután en 2012, que se propuso crear un día especial para conmemorar la felicidad en el mundo. La iniciativa tiene como fin reconocer este estado de ánimo como un derecho fundamental para las personas. La propuesta fue promocionada también, con el concepto de Felicidad Nacional Bruta, creado en este país en 1972. Se trata de un indicador de bienestar integral que destaca el desarrollo sostenible, la cultura, el medio ambiente y el buen gobierno sobre el crecimiento económico.

Es una jornada que posee el objetivo de difundir hábitos, recomendaciones y reflexiones acerca de la felicidad (Foto ilustrativa: PEXELS)

Frases para compartir en el Día de la Felicidad