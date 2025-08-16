Ya se pueden programar llamadas en WhatsApp: aprendé cómo hacerlo paso a paso

WhatsApp siguió los pasos de Zoom y Google Meet, teniendo en cuenta que ya permite programar llamadas y videollamadas grupales en la aplicación. A través de una publicación en su sitio web, anunció esta nueva herramienta que le permitirá a los usuarios planificar llamadas grupales de forma más fácil. Además, agregó algunos recursos que permitirán que las videollamadas sean más interactivas.

“Ahora podés programar llamadas e invitar a personas o grupos a unirse con antelación”, señalaron desde WhatsApp. Asimismo, lograrlo es muy sencillo, lo único que necesitás hacer es seguir adelante los siguientes pasos:

Programar llamadas en WhatsApp: todo lo que tenés que saber (Foto: WhatsApp)

Ingresá a la sección de Llamadas.

Dale clic en el botón de “+”.

Seleccioná “Programar llamada”.

Ahí va a aparecer la opción de nombrar la llamada y es donde se deberá agregar una descripción y elegir el día y la hora de la llamada . Además, se puede programar cuánto tiempo querés que dure la llamada o darle clic en “Eliminar hora de finalización”. En este paso, también podés elegir el tipo de llamada, ya sea audio o video .

y es donde se deberá . Además, se puede programar cuánto tiempo querés que dure la llamada o darle clic en “Eliminar hora de finalización”. En este paso, también podés elegir . Una vez listo, dale clic en el botón de “Enviar”.

Por último, elegí al grupo o persona con la que querés programar esta llamada.

De igual forma, esta llamada podés añadirla en tu calendario personal. Y los participantes recibirán una notificación cuando esté por empezar.

Por otro lado, WhatsApp añadió otras funciones como levantar la mano para hablar o enviar una reacción para participar sin interrumpir. Además, si sos quien crea el enlace, recibirás notificaciones cuando alguien se una. En esa misma línea, la aplicación de mensajería aseguró que la programación de llamadas está protegida con cifrado de extremo a extremo.

*Por Paloma Vega