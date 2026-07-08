Xbox apostó US$80.000 millones para ser el Netflix de los videojuegos, pero admite que está lejos del objetivo

Xbox ha gastado cerca de 80.000 millones de dólares en la última década en adquisiciones para añadir más valor a su servicio de suscripción tipo Netflix, que finalmente no ha ofrecido los resultados esperados al admitir la compañía que la estrategia no ha funcionado.

Este lunes, según un reporte de Bloomberg, la nueva directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, envió una carta interna a sus empleados para anunciar el despido de 3200 trabajadores (el 20% de su plantilla) y la salida de cinco estudios de videojuegos para reestructurar el negocio. En la misma, confirmó que Xbox se enfrenta a “la crisis de hardware más grave de su historia”.

Sharma llegó al puesto en febrero, procedente de Instacart y Meta, para sustituir a Phil Spencer. Junto a él salió también la presidenta de la división, Sarah Bond, quien fue la artífice de la estrategia de gasto de 1000 millones de dólares anuales en Game Pass.

Asha Sharma es la actual responsable máxima de Xbox

El objetivo de Xbox de convertirse en el Netflix de los videojuegos se ha llevado por delante un gasto de casi 80.000 millones de dólares con las adquisiciones de Activision Blizzard, por 69.000 millones de dólares, y ZeniMax, por 7.500 millones.

Bajo la idea de que los suscriptores accedieran a una gran cantidad de contenido y juegos de alta calidad, la gran apuesta consistió en incluir uno de los títulos más jugados, como Call of Duty, en Game Pass desde el mismo día de su lanzamiento y sin coste adicional.

Xbox no solo apostó por estos juegos, sino también por alimentar un catálogo con títulos como Skyrim, Doom y otros tantos, pero esto no sirvió para alcanzar la meta fijada en 2017 de llegar a 77 millones de suscriptores en el año fiscal 2026, según un documento publicado durante la demanda por la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. A día de hoy, la plataforma solo tiene 30 millones de suscriptores, según fuentes cercanas a la materia.

Esa cifra es justo cuatro millones menos que cuando la compañía compartió sus datos en 2024, según reportó The Wall Street Journal hace poco.

La estrategia de subir el precio de la suscripción Ultimate de Game Pass el pasado octubre provocó que millones de clientes la cancelaran en todo el mundo, según el medio de videojuegos GamesRadar. De hecho, uno de los primeros movimientos de Asha Sharma fue revertir el coste el pasado mes de abril: hoy cuestan 8.999 pesos el plan Essential, 11.999 pesos el plan Premium y 18.999 pesos el plan Ultimate (el precio internacional es de 10, 15 y 30 dólares).

Este error por parte de Xbox no implica que un servicio como Game Pass no pueda acabar encajando. El problema de fondo yace en que la mayoría de gamers en Estados Unidos juegan, como mucho, a dos juegos por año y una tercera parte del mercado ni siquiera adquiere uno, según una investigación de la firma Circana que recoge el medio especializado en videojuegos Gamespot.

El choque de trenes que supuso poner en un servicio bajo demanda como Game Pass a un juego como Call of Duty, cuya copia individual cuesta 69,99 dólares, canibalizó las ventas. Esto provocó, según Bloomberg, que Xbox dejase de ingresar más de 300 millones de dólares en ventas del título de Activision en las consolas Xbox y PC en 2024, mientras que PlayStation representó el 82 por ciento de las ventas de Call of Duty: Black Ops en ese año.

La llegada de Sharma ha impulsado cambios directivos con Helen Chiang (exjefa de Mojang), quien ha sido nombrada directora de Operaciones, según recoge GamesBeat, junto a Scott Van Vliet y Matthew Ball, y la reestructuración del catálogo con Mojang (Minecraft) y King (Candy Crush) como los dos estudios con más usuarios activos, los cuales a partir de ahora reportarán directamente a Sharma.

De hecho, en las declaraciones de Sharma en junio en el canal oficial de YouTube de Bloomberg, la directiva aseguró que Game Pass ya se había recuperado tras ocho meses de caídas y había vuelto a crecer. El nuevo objetivo es llegar a más de mil millones de jugadores diarios en múltiples plataformas.

Otro de los giros estratégicos llevados a cabo consiste en que Call of Duty dejará de llegar a Game Pass el mismo día de su lanzamiento. Y mientras que los juegos multijugador seguirán formando parte del catálogo, Microsoft hará más títulos exclusivos de Xbox para incentivar la compra de la consola.