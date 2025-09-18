LA NACION

Foto estilo Polaroid con IA: el paso a paso para hacer las fotos junto a un famoso gratis

La herramienta de Google permite compaginar imágenes y realizar correcciones y cambios, según la necesidad del usuario

La IA ofrece la posibilidad de crear una imagen junto a un famoso de manera gratuita
La Inteligencia Artificial ofrece ahora la posibilidad de generar imágenes combinadas y crear un efecto novedoso, por eso quienes deseen saber cómo hacer fotos junto a un famoso de manera gratuita, cuentan con una serie de pasos detallados para lograr un resultado óptimo y divertido.

Con IA se puede elegir un famoso y compaginar una foto en conjunto
La IA de Google ofrece ahora la posibilidad de jugar con la imaginación y crear imágenes irreales en las que es posible añadir a un personaje famoso, sin necesidad de abonar un costo extra por la imagen nueva.

A su vez, esta nueva creación digital se le puede adicionar el detalle de que sea una foto estilo Polaroid.

El paso a paso de cómo hacer las fotos junto a un famoso gratis

  • Ingresar a Gemini, por el celular, a través de la aplicación o por el sitio oficial.
  • Subir una imagen propia. Es recomendable que sea una foto iluminada y clara.
  • Escribir un enunciado descriptivo de la acción que se solicita a la IA. La orden debe ser lo más específica posible para obtener un mejor resultado, por ejemplo: “Realiza una foto tipo Polaroid en la que aparezcan las personas de las fotografías que envié salgan abrazadas. Por favor, respetar los rostros tal como figuran en los archivos, y mantener una luz uniforme”.
  • La IA tardará unos segundos en confeccionar la imagen nueva y, en base al resultado, se pueden solicitar detalles específicos o correcciones hasta lograr la foto deseada.
Con Gemini se puede crear, corregir o modificar una imagen
Cómo funciona el editor de fotos de Google

El editor permite, con una serie de comandos de texto, editar una imagen que le suministramos, crear una nueva a partir de una descripción, o combinar una serie de fotos en una nueva imagen, manteniendo la consistencia entre los diferentes elementos.

En todos los casos, es posible hacer una primera edición y luego instruir a Gemini para que haga modificaciones adicionales.

Entre las virtudes de la herramienta se encuentran las siguientes acciones, sumamente útiles para los usuarios:

  • Cambiar el fondo de una imagen, manteniendo ciertos elementos, y permitiendo que se ajuste la luz.
  • Restaurar imágenes antiguas
  • Generar fotos posadas para usar en entornos corporativos
  • Modificar la ropa que tienen puesta las personas en la imagen, incluyendo atuendos con un estilo genérico o muy específico, sumando imágenes adicionales.
  • Cambiar la hora del día en que fue tomada la foto.
  • Generar una vista isométrica de un edificio a partir de una foto de su fachada.
  • Crear una historieta a partir de una foto, en el que las imágenes siguientes mantienen los personajes, rostros y otras características.
  • Incluir mascotas en las fotos.
  • Editar detalles de una imagen, reemplazar un objeto en una imagen por otro.
  • Cambiar expresiones faciales, girar el rostro en cierta dirección.
  • Cambiar la posición de la cámara, ampliar el cuadro para que se vea más contexto.
  • Cambiar la edad de las personas en la imagen.
  • Poner a alguien como personaje de una comedia televisiva.
  • Transformar un retrato en un cuadro de época.
  • Aplicar un estilo de dibujo a la imagen.
