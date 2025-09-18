Foto estilo Polaroid con IA: el paso a paso para hacer las fotos junto a un famoso gratis

La Inteligencia Artificial ofrece ahora la posibilidad de generar imágenes combinadas y crear un efecto novedoso, por eso quienes deseen saber cómo hacer fotos junto a un famoso de manera gratuita, cuentan con una serie de pasos detallados para lograr un resultado óptimo y divertido.

Con IA se puede elegir un famoso y compaginar una foto en conjunto

La IA de Google ofrece ahora la posibilidad de jugar con la imaginación y crear imágenes irreales en las que es posible añadir a un personaje famoso, sin necesidad de abonar un costo extra por la imagen nueva.

A su vez, esta nueva creación digital se le puede adicionar el detalle de que sea una foto estilo Polaroid.

El paso a paso de cómo hacer las fotos junto a un famoso gratis

Ingresar a Gemini , por el celular, a través de la aplicación o por el sitio oficial.

, por el celular, a través de la aplicación o por el sitio oficial. Subir una imagen propia . Es recomendable que sea una foto iluminada y clara.

. Es recomendable que sea una foto iluminada y clara. Escribir un enunciado descriptivo de la acción que se solicita a la IA. La orden debe ser lo más específica posible para obtener un mejor resultado, por ejemplo: “Realiza una foto tipo Polaroid en la que aparezcan las personas de las fotografías que envié salgan abrazadas. Por favor, respetar los rostros tal como figuran en los archivos, y mantener una luz uniforme”.

de la acción que se solicita a la IA. La orden debe ser lo más específica posible para obtener un mejor resultado, por ejemplo: “Realiza una foto tipo Polaroid en la que aparezcan las personas de las fotografías que envié salgan abrazadas. Por favor, respetar los rostros tal como figuran en los archivos, y mantener una luz uniforme”. La IA tardará unos segundos en confeccionar la imagen nueva y, en base al resultado, se pueden solicitar detalles específicos o correcciones hasta lograr la foto deseada.

Con Gemini se puede crear, corregir o modificar una imagen

Cómo funciona el editor de fotos de Google

El editor permite, con una serie de comandos de texto, editar una imagen que le suministramos, crear una nueva a partir de una descripción, o combinar una serie de fotos en una nueva imagen, manteniendo la consistencia entre los diferentes elementos.

En todos los casos, es posible hacer una primera edición y luego instruir a Gemini para que haga modificaciones adicionales.

Entre las virtudes de la herramienta se encuentran las siguientes acciones, sumamente útiles para los usuarios: