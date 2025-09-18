Foto estilo Polaroid con IA: el paso a paso para hacer las fotos junto a un famoso gratis
La herramienta de Google permite compaginar imágenes y realizar correcciones y cambios, según la necesidad del usuario
- 3 minutos de lectura'
La Inteligencia Artificial ofrece ahora la posibilidad de generar imágenes combinadas y crear un efecto novedoso, por eso quienes deseen saber cómo hacer fotos junto a un famoso de manera gratuita, cuentan con una serie de pasos detallados para lograr un resultado óptimo y divertido.
La IA de Google ofrece ahora la posibilidad de jugar con la imaginación y crear imágenes irreales en las que es posible añadir a un personaje famoso, sin necesidad de abonar un costo extra por la imagen nueva.
A su vez, esta nueva creación digital se le puede adicionar el detalle de que sea una foto estilo Polaroid.
El paso a paso de cómo hacer las fotos junto a un famoso gratis
- Ingresar a Gemini, por el celular, a través de la aplicación o por el sitio oficial.
- Subir una imagen propia. Es recomendable que sea una foto iluminada y clara.
- Escribir un enunciado descriptivo de la acción que se solicita a la IA. La orden debe ser lo más específica posible para obtener un mejor resultado, por ejemplo: “Realiza una foto tipo Polaroid en la que aparezcan las personas de las fotografías que envié salgan abrazadas. Por favor, respetar los rostros tal como figuran en los archivos, y mantener una luz uniforme”.
- La IA tardará unos segundos en confeccionar la imagen nueva y, en base al resultado, se pueden solicitar detalles específicos o correcciones hasta lograr la foto deseada.
Cómo funciona el editor de fotos de Google
El editor permite, con una serie de comandos de texto, editar una imagen que le suministramos, crear una nueva a partir de una descripción, o combinar una serie de fotos en una nueva imagen, manteniendo la consistencia entre los diferentes elementos.
En todos los casos, es posible hacer una primera edición y luego instruir a Gemini para que haga modificaciones adicionales.
Entre las virtudes de la herramienta se encuentran las siguientes acciones, sumamente útiles para los usuarios:
- Cambiar el fondo de una imagen, manteniendo ciertos elementos, y permitiendo que se ajuste la luz.
- Restaurar imágenes antiguas
- Generar fotos posadas para usar en entornos corporativos
- Modificar la ropa que tienen puesta las personas en la imagen, incluyendo atuendos con un estilo genérico o muy específico, sumando imágenes adicionales.
- Cambiar la hora del día en que fue tomada la foto.
- Generar una vista isométrica de un edificio a partir de una foto de su fachada.
- Crear una historieta a partir de una foto, en el que las imágenes siguientes mantienen los personajes, rostros y otras características.
- Incluir mascotas en las fotos.
- Editar detalles de una imagen, reemplazar un objeto en una imagen por otro.
- Cambiar expresiones faciales, girar el rostro en cierta dirección.
- Cambiar la posición de la cámara, ampliar el cuadro para que se vea más contexto.
- Cambiar la edad de las personas en la imagen.
- Poner a alguien como personaje de una comedia televisiva.
- Transformar un retrato en un cuadro de época.
- Aplicar un estilo de dibujo a la imagen.
Otras noticias de Inteligencia artificial
Cambio de paradigma. Ahora que tenemos anteojos con pantallas e IA incorporada: ¿estamos listos para relegar al celular?
Dos gigantes asociados. Los próximos chips para PC de Intel tendrán gráficos de Nvidia integrados
Lo reveló un informe. Los humanos son muy superiores a la inteligencia artificial en una tarea
- 1
Spotify trae novedades para la versión gratis de su servicio de streaming de música
- 2
Microsoft habilita Copilot Chat para todos los usuarios de Office
- 3
Si no está roto, no lo arregles: esta empresa sigue usando Windows 95 en su operación diaria y se niega a actualizarlo
- 4
Meta Ray-Ban Display: así son los nuevos anteojos inteligentes con pantalla invisible