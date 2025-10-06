Ahora es mucho más fácil de encontrar la plataforma de IA y utilizarla para realizar tareas y responder consultas
- 3 minutos de lectura'
La inteligencia artificial (IA) de Microsoft, Copilot, no está limitada a su plataforma web: los usuarios pueden integrarla directamente a WhatsApp.
La app de mensajería permite ahora utilizar Copilot dentro de la misma aplicación, lo que facilita hacer consultas, generar contenido o crear imágenes con esta IA en pocos pasos, directamente desde la app de Meta. Por lo tanto, muchos usuarios se preguntan cómo activar esta nueva funcionalidad.
Así se puede habilitar Copilot en WhatsApp para escribirle a la IA
Integrar Copilot en la aplicación de Meta es muy fácil. El modelo de inteligencia artificial se encuentra simplemente como un contacto. Estos son los pasos a seguir:
Buscar la app
Abrir WhatsApp e inicia un chat nuevo.
Agregar el número
En la barra de búsqueda o al agregar un nuevo contacto, escribir el número: +1 877-224-1042. Este número permitirá iniciar la conversación con Copilot.
Realizar una consulta
Formular el prompt o la consulta a la IA.
Guardar el número
Si lo se lo desea, se puede guardar el número en tus contactos para acceder a él más rápidamente o para personalizar su nombre.
Realizar todas las tareas buscadas
La inteligencia artificial de Microsoft es un potente asistente que entiende y genera texto conversacional. Puede responder preguntas, redactar textos, resumir información, crear fotos, asistir con tareas y mantener una conversación, todo sin salir de la app de mensajería.
Es importante notar que Microsoft no ofrece un canal oficial directo para usar Copilot como un contacto cualquiera en WhatsApp. Sin embargo, existen métodos sencillos para acceder a sus funciones a través de la aplicación.
¿Cómo se puede habilitar ChatGPT en WhatsApp?
Esta nueva función dentro de la aplicación de Meta por la cual se puede integrar ChatGPT es sencillo y no requiere un usuario ni pasos complejos. El modelo de inteligencia artificial se suma como un contacto. Estos son los pasos a seguir:
- Abrir WhatsApp e iniciar un chat nuevo.
- En la barra de búsqueda, escribir el número +1 (1) (800) 242-8478. Esto permite iniciar la conversación sin guardar el contacto.
- Formular el prompt o la consulta.
Si se prefiere, se puede agregar el número a los contactos para facilitar el acceso o personalizar su nombre.
Otras formas de usar ChatGPT en WhatsApp
Además de acceder a la IA de OpenAI por un chatbot, hay otras formas de habilitar o integrarla en WhatsApp:
- Algunas aplicaciones externas (tipo Zapier, Make o ManyChat) permiten conectar WhatsApp Business con ChatGPT para automatizar respuestas a clientes.
- Conectar ChatGPT a WhatsApp con Twilio, una plataforma de comunicación en la nube que ofrece herramientas para enviar y recibir mensajes de texto, llamadas de voz, correos electrónicos y, en este caso, mensajes de WhatsApp a través de una API. Esto permite tener un número propio de WhatsApp que “conteste con ChatGPT”, ya sea para uso personal o incluso para atención a clientes.
- Si lo quiere solo para uso personal, lo más rápido es registrarse en un chatbot no oficial ya existente que permite chatear con ChatGPT por WhatsApp, sin necesidad de programación.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.