WhatsApp permite escanear documentos físicos y fotos para enviarlos directamente como archivos PDF. Esta función integrada elimina la necesidad de descargar aplicaciones adicionales para la digitalización de los papeles, lo que simplifica el proceso desde el mismo chat.

Dicha opción se encuentra habilitada en las versiones más nuevas de iOS y Android. Debido a que Meta implementa estas funciones progresivamente, es fundamental contar con la última actualización de la app para asegurar su disponibilidad.

Así se pueden escanear documentos en WhatsApp para enviarlos como archivos PDF

A continuación, estos son los pasos a seguir para escanear documentos y fotos directamente en la aplicación de mensajería instantánea para enviarlo en PDF:

1 Entrar en WhatsApp

Abrir el chat al que quieres enviar la foto o documento desde el menú principal.

2 Seleccionar la función "Enviar Documento"

Una vez dentro de la conversación, tocar el ícono de clip o adjuntar archivo y dirigirse a la opción “Documento”. Esto indica a la aplicación que el archivo que se enviará proviene de una fuente escrita.

3 Escanear el documento

En el menú que aparece, elegir “Escanear documento”, la cual se encuentra al final del conjunto de elecciones disponibles. De esa forma, se activa la cámara en modo escaneo. Se puede usar el modo automático (se encuadra y captura sola la imagen cuando el dispositivo está quieto) o en modo manual para tomar la foto del documento o foto que se desea escanear cuando el usuario considere que el encuadre es correcto.

Se pueden ajustar los bordes, aplicar filtros o rotar la imagen si es necesario para mejorar la visibilidad. Luego, confirmar la captura con el botón “OK”.

4 Enviar el PDF

Antes de enviar, se puede añadir un comentario para contextualizar el archivo. Finalmente, se debe confirmar el envío. El archivo se enviará como PDF listo para abrirse o guardarse en cualquier dispositivo compatible.