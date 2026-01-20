Meta AI de WhatsApp: por qué recomiendan desactivarla de tu teléfono

La incorporación de Meta AI en WhatsApp se destaca por una controversia significativa entre los usuarios argentinos, quienes si bien no pueden eliminarla por completo como en Europa, sí buscan minimizar la visualización de su distintivo “círculo azul”. A pesar de sus funciones como asistente para consultas y tareas, muchos prefieren una experiencia de aplicación más sencilla y privada, lo que lleva a una búsqueda activa de métodos para gestionar su presencia.

La preocupación principal radica en la privacidad. A pesar de que Meta AI asegura que las conversaciones son confidenciales, no se comparten con terceros, no almacena interacciones previas y los mensajes viajan encriptados, la inquietud persiste. Los usuarios temen que el análisis de patrones de conversación pueda usarse para crear perfiles digitales, una intrusión que muchos desean evitar. Meta AI afirma: “Mi objetivo es proporcionarte información y asistencia de manera segura y respetuosa con tu privacidad”, pero la decisión de minimizar su uso recae en la preferencia individual.

Muchos usuarios se mostraron descontentos con la incorporación de Meta IA en WhatsApp Shutterstock - Shutterstock

Otro punto de discusión es la utilidad y la seguridad de la información. Existe un riesgo latente de que el asistente pueda ofrecer datos erróneos, incompletos o incluso inventados. Este escenario es particularmente problemático en situaciones críticas, como consejos médicos o legales, donde la precisión es fundamental. La incertidumbre sobre la fiabilidad de las respuestas alimenta la recomendación de limitar su uso.

Adicionalmente, el rendimiento del dispositivo móvil se ve afectado. Meta AI requiere un procesamiento constante de información, lo que se traduce en un consumo extra de energía y recursos internos. Esta demanda adicional puede impactar la duración de la batería y la velocidad del teléfono, especialmente en modelos más antiguos o con capacidades limitadas, generando problemas de funcionamiento a largo plazo.

Meta AI es la inteligencia artificial del gigante tecnológico Business Today

Para aquellos que desean minimizar la presencia de Meta AI en WhatsApp, el proceso es sencillo:

1 Abrir el chat con Meta AI

Ingresar a WhatsApp y localizar la conversación con Meta AI, que se comporta como un chat más dentro de la plataforma.

2 Ir a “Opciones”

Dentro del chat de Meta AI, buscar los tres puntos de “Opciones” en el extremo superior derecho, o acceder al menú de chats, según el tipo de dispositivo. Al hacer clic, se desplegará un menú.

3 Eliminar el chat

Seleccionar la opción “Eliminar conversación” o “Eliminar chat” y confirmar la acción.

Existe el riesgo de que la IA brinde información falsa o incorrecta, incluso inventada

Al seguir estos pasos, Meta AI dejará de figurar entre los contactos o en los chats activos. Si en algún momento el usuario desea interactuar nuevamente con la herramienta, podrá hacerlo buscándola en la lista de contactos o iniciando un nuevo chat desde el ícono de la barra de búsqueda. Este método permite mantener la aplicación más ordenada y reduce las distracciones visuales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.