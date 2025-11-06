Así será el motor de IA de Google que mejorará al asistente Siri en el iPhone

El asistente de voz Siri se actualizará el año que viene con un modelo de inteligencia artificial (IA) desarrollado por Google como parte de un acuerdo que le costará a Apple mil millones de dólares al año.

Apple y Google están cerrando el acuerdo que ayudará a colocar a Siri a la altura de los asistentes más actuales, que están impulsados por modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés), según han informado fuentes conocedoras de este asunto a Bloomberg.

Ocho veces más capacidad

Como parte de este acuerdo, Google trabaja en un modelo personalizado, basado en su propia tecnología, que tendrá una capacidad de 1,2 billones de parámetros, una medida que permite ajustar el comportamiento de la IA y que determina su precisión y fiabilidad.

Actualmente, el modelo que usa Apple para sistema Apple Intelligence en la nube tiene 150.000 millones de parámetros, según el medio citado. Además, la tecnología del modelo Gemini de Google se usaría para mejorar la capacidad de resumir y de planear funciones de Siri.

El modelo personalizado se ejecutará en los servidores de computación privada en la nube de Apple y no en la infraestructura de Google.

Una solución temporal para ganar tiempo

El acuerdo tiene para la compañía de Cupertino un coste de mil millones de dólares al año, aunque Apple no pretende que sea una solución a largo plazo, sino solo hasta que sus equipos puedan desarrollar una nueva IA propia que permita sustituir Gemini, según las fuentes.

Se espera que el asistente de voz rediseñado llegue en la primavera boreal de 2026, mucho más inteligente y útil. También incorporará lo que se conoce como Apple Intents, la integración de Siri con otras aplicaciones y con capacidad para comprender el lenguaje natural para facilitar el control completo del dispositivo solo con la voz.