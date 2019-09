Así será USB4, el estándar que ofrecerá hasta 40 Gbps de transferencia de datos

El nuevo estándar de conexión cableada ofrecerá transferencias de datos más rápidas y solo utilizará el conector reversible tipo C

El foro de implementadores de la norma USB anunció las especificaciones de USB4, la próxima actualización del sistema utilizado de forma extendida en los dispositivos electrónicos para establecer las conexiones cableadas desde 1998. Esta evolución estará basada en sus antecesores, conocidos como USB 3.2 y USB 2.0, y su arquitectura será compatible con los dispositivos Thunderbolt 3, tras un acuerdo entre Intel y el USB Promoter Group.

Entre las principales características de USB4, anunciado en marzo pasado, se destacan una velocidad máxima de transferencia de hasta 40 Gbps, al igual que la tecnología Thunderbolt 3. No obstante, USB4 estará disponible en tres velocidades, de 10, 20 y 40 Gbps, orientado a teléfonos y dispositivos móviles por un lado, y para laptops y equipos más exigentes con el tope máximo de prestaciones.

Con el uso más extendido del conector tipo C tanto en smarthpones como en computadoras portátiles. USB4 promete ofrecer una administración eficiente de la transmisión de datos y video de forma simultánea.

A su vez, la tecnología USB4 solo utilizará el conector tipo C, pero eso no impedirá que mantenga una compatibilidad de uso con las normas existentes, como USB 3.2, USB 2.0 y Thunderbolt 3, aunque con una merma en la velocidad y energía que pueda ofrecer la nueva norma, si se usa con adaptadores. No obstante, si se posee un cable USB 3.1 y se lo conecta con un sistema con USB4, la nueva norma permitirá aprovechar la máxima prestación que pueda ofrecer el conector.

Sin una fecha concreta de llegada al mercado, los detalles del estándar USB4 se podrán conocer en detalle en el USB Developer Days 2019 que se llevará a cabo el 17 y 18 de septiembre en Seattle.