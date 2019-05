En la Argentina el uso profesional de drones está regulado por la Administración Nacional de Aviación Civil, y las nuevas normas permiten comenzar a desarrollar diversas propuestas comerciales con estos vehículos aéreos Crédito: Shutterstock

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) publicó en el Boletín Oficial una nueva resolución en formato de consulta pública para establecer nuevas regulaciones al uso de drones en el país, donde se especifican diversos requisitos para ser un operador profesional o de uso recreativo de estos vehículos, además de adelantar las normativas para el despliegue de los vehículos aéreos no tripulados para los servicios de delivery y entrega de paquetes.

Como nuevos requisitos, la ANAC plantea la posibilidad de no tener que registrar dispositivos que pesan menos de 500 gramos (antes era requerimiento obligatorio) y que no haga falta un registro de conductor para aquellos que pesen hasta cinco kilos, siempre y cuando se utilicen de manera recreativa y a una altura de hasta 43 metros. Hasta hoy, requería de una registración on line del operador en el sitio de la Administración.

Solo si un dispositivo VANT (Vehículo Aéreo no Tripulado) pesa más de 500 gramos será necesario registrarlo ante el Registro Nacional de Aeronaves, que depende del organismo. Pero, en otro de los cambios, el trámite ya no será presencial: se podrán informar por trámite web. Para el caso de uso comercial, también será necesario un registro, al igual que para usar los Clase C (hasta 150 kilos) y D (más de 150 kg) en cuyo caso será necesario, además del registro del aparato, una "licencia de conducir".

Preparar el terreno para el delivery

Quizás la novedad más llamativa sucederá entre los drones comerciales. Si bien todavía la nueva legislación no permitirá el traslado de personas, animales y sustancias peligrosas, se prevén "corredores para e-commerce": esto significa que se podría habilitar el ingreso de empresas que podrán prestar el servicio de reparto a domicilio de productos. Para ello, la normativa estipula la creación de una comisión para "el análisis de diseño de corredores visuales en zonas urbanas".

"Les vamos a pedir a quienes quieran operar que presenten los mismos documentos que presenta una línea aérea comercial: que la empresa esté constituida en la Argentina, que tengan los manuales de operación, planos de la traza por dónde van a ir, un centro de operativo de control, hay que saber cómo va a trabajar si se corta la luz, por ejemplo, y cómo serán sus pilotos a distancia, entre muchas otras cosas que aún están por verse", señaló Tomás Insausti, director de ANAC, a LA NACION.

El uso de drones para enviar paquetes tuvo su primera experiencia en Estados Unidos con el servicio que ofrece la firma UPS

Además, explicó que van a trabajar en conjunto con la EANA ( Empresa Argentina de Navegación Aérea) y la JIAAC ( Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil) en una comisión que estipule los lineamientos de este tipo de servicios, inclusive las las rutas. Aunque, claro, hoy en día ya existen zonas restringidas que se mantendrán, como por ejemplo los espacios aéreos controlados, instalaciones militares o zonas de servicios penitenciarios.

ANAC seguirá de este modo los procedimientos de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, el organismo equivalente en ese país, con el que Insausti estuvo en contacto en los últimos meses. Si bien la expectativa del uso de drones para delivery suele estar enfocado en la entrega de comidas, los primeros vuelos de prueba apuntan a tareas diferentes, como la entrega de material médico en zonas remotas.

Por su parte, Google y Amazon también están realizando pruebas de este tipo, pero el que logró anticiparte a todos fue UPS con el primer servicio comercial de transporte de paquetes con drones, en una solución orientada para el sector de la salud. A su vez, en China sí utilizaron estos vvehículos aéreos para la entrega de pedidos de comidas, pero limitado en parques industriales y espacios aéreos privados.

Las objeciones o consultas a la nueva norma se pueden envíar a normaer@anac.gob.ar .

Algunos números sobre los drones en el país

En la Argentina hay 1146 drones registrados. Era un requisito obligatorio para poder utilizarlos desde 2015, pero sin embargo el número es muy bajo. Desde ANAC creen que el trámite sea online "facilitará esa cantidad". De hecho, los dispositivos se inscriben a nombre de cada piloto; en caso de venta, hay que dar de baja el aparato para que el otro pueda acreditarlo a su nombre.

La ANAC es también quien otorga los registros de pilotos de drones. El año pasado otorgó 609, el mayor número que registró desde que comenzaron los cursos que dan los centros de instrucción. En 2016 habían sido 136 los pilotos que obtuvieron el certificado y 428 en 2017. Este año ya van 148. La salida laboral varía: pueden ser producciones audiovisuales, tareas agropecuarias o tareas de vigilancia.