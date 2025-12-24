Ya está en órbita BlueBird 6, el satélite gigante que ofrecerá 5G desde el espacio

La agencia espacial de India lanzó este miércoles un cohete con la carga más pesada hasta la fecha, lo que el primer ministro, Narendra Modi, calificó como “un avance significativo” para el programa espacial del país. El cohete LVM3-M6 lanzó el satélite de comunicaciones BlueBird 6, de AST SpaceMobile, de fabricación estadounidense, a la órbita terrestre baja.

El lanzamiento de este miércoles supone un impulso para el ambicioso programa espacial indio de bajo costo. India busca una participación más importante en el negocio de los satélites comerciales, en momentos que empresas de telefonía, internet y otros buscan expandir sus comunicaciones.

Un cohete de la Agencia Espacial India (ISRO) despega con un satélite 5G de 6 toneladas en su interior, que liberó en la órbita baja terrestre (LEO) ISRO

La ISRO lanzó este año otro satélite de comunicaciones CMS-03 con un peso de 4410 kilos. Para estos lanzamientos, India utilizó una versión mejorada del cohete que empleó para enviar una nave no tripulada a la Luna en agosto de 2023.

El país más poblado del mundo quiere rivalizar con las potencias establecidas con misiones espaciales a un precio mucho más bajo. El país asiático quiere además lanzar una misión orbital no tripulada, antes de su primer vuelo espacial tripulado en 2027 y de enviar un astronauta a la Luna para 2040.

Qué es BlueBird 6, la antena 5G orbital

El BlueBird 6 no es un satélite convencional; es el primero de una nueva generación diseñada para romper récords en el espacio. Con una estructura de antenas (phased arrays) de casi 223 metros cuadrados, se convertirá en el satélite comercial más grande jamás desplegado en la órbita baja terrestre (LEO).

El satélite BlueBird 6 es parte de una constelación de satélites con antenas 5G que la compañía AST SpaceMobile pondrá en órbita durante 2026

Este dispositivo, que pesa aproximadamente 6100 kilogramos, es ni más ni menos que una colosal antena 5G que estará en órbita, la primera de varias con las que AST SpaceMobile ofrecerá un servicio de 5G satelital, sumando otros 40 satélites BlueBird en órbita durante 2026 para ampliar la cobertura del servicio.

Pero no para enviar mensajes de texto en una emergencia, como ya ofrece Starlink en Chile y otras partes del mundo: este satélite podría ofrecer banda ancha celular de alta velocidad 24/7 directamente a los teléfonos inteligentes estándar de todo el mundo, sin necesidad de equipos especiales. El sistema está diseñado para alcanzar velocidades máximas de 120 Mbps por celda de cobertura, lo que permitirá realizar llamadas, usar aplicaciones y disfrutar de streaming de alta velocidad desde prácticamente cualquier lugar.

Con información de AFP