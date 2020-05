Hablamos con el Gerente de Xbox para América latina, que contó qué títulos acompañarán a la nueva consola de Microsoft; la apuesta sobre su servicio de suscripción Game Pass y su funcionamiento en la Argentina

26 de mayo de 2020

Falta poco mas de seis meses para que la nueva generación de consolas de videojuegos esté entre nosotros . Dentro de las propuestas ya confirmadas sabemos que, sino hay cambios, en diciembre se lanzarían las nuevas PlayStation 5 y la Xbox Series X , dos consolas que apuestan por la renovación generacional y que ofrecerán mayor poder de cómputo que sus antecesoras.

En este contexto y para saber más sobre la Xbox Series X dialogamos con Bernardo Camacho , Manager de Xbox para América latina.

-¿Qué diferencia hay con las generaciones anteriores, más allá del hardware?

-La novena generación de consolas ha sido desarrollada pensando en el jugador. Lo que estamos haciendo es entendiendo qué es lo que están buscando, y qué es lo que les gusta, y poder entregar un producto final que sea espectacular. Todas las generaciones anteriores estaban muy enfocadas en el hardware; y si bien eso sigue siendo importante, estamos muy enfocados en la experiencia que queremos brindar. El mundo tiene 600 millones de jugadores de consola, pero tiene 2400 millones de jugadores si contás todos los dispositivos. Lo que Xbox quiere es poder ofrecer a los jugadores que jueguen los títulos que quieran en los dispositivos que quieran.

-¿Por qué tiene un formato tipo torre el equipo?

-Tiene varios propósitos, el primero es que los desarrolladores encontraron que esa configuración traía consigo el mejor performance de la maquina en general, es decir que podía cumplir con las gráficas de 12 TFLOPS, con el procesador y también con la refrigeración. Pero también resulta que nosotros queríamos que haya un cambio sustancial en cómo se ve la nueva Xbox. Si tenemos en cuenta las Xbox anteriores, eran para usarse acostadas (aunque podían usarse verticalmente), en la novena generación queríamos cambiar el diseño típico de la Xbox; queríamos que se notara claramente que era diferente.

-¿Eso implica cambiar el mueble de la tele?

-(Se ríe) No, la buena noticia es que podrá utilizarse tanto acostada de forma horizontal. No tenés que comprar un mueble nuevo.

Así se ve la Xbox One Series X, la nueva consola de Microsoft que será compatible con los juegos de los equipos de generaciones previas

-¿En qué cosas la nueva Xbox Series X debe hacerse mas fuerte con respecto a la One?

-El gamer ha evolucionado mucho desde que lanzamos la Xbox One hace 6 años. El mundo de los videojuegos se ha vuelto más de compartir el contenido, así que fortalecer ese aspecto social es clave para nosotros. Como sabés ya hay mucha mas gente viendo videojuegos que jugándolos. Nuestro desafío está en cómo llevarles contenido a los espectadores poniendo nuevas opciones en la mano de los generadores de contenido. Es por eso que nos enfocamos en el diseño del nuevo control que, si bien es parecido al anterior, es mas pequeño y tiene el botón compartir para grabar y hacer streaming de las partidas.

Además esta nueva consola va a permitir algo que no se podía en la generación anterior: mundos mucho más amplios y juegos más fluidos. Con la octava generación había un limitante y es que los mundos que se imaginaban los desarrolladores no eran los que creaban; esto es así por las potencias de las consolas. La última cosa que cambiará definitivamente es que no existirán los tiempos de carga.

No habrá que preparar una carrera en Forza o cargar un partido para comenzar a jugar a FIFA, todo será inmediato. Los trucos de la industria para llenar esos huecos ya no estarán. Con solo elegir el juego en 2 segundos ya estará en marcha. También se podrá cambiar de juego de forma inmediata y sin demoras: esta consola es 40 veces mas rápida que la Xbox actual.

Microsoft, como Sony, usa un chip AMD para dar vida a la consola, que permitirá correr juegos en 4K a 60 cuadros por segundo

-La Xbox Series X podrá correr juegos de las generaciones anteriores, ¿pasará lo mismo con la compatibilidad con el hardware y los accesorios?.

-La respuesta rápida es sí, se va a poder utilizar el control de la Xbox One en la nueva, pero no solo eso. El nuevo control va a ser compatible con Windows 10, iOS y Android. Es decir, si sos más de jugar en PC, vas a poder utilizar nuestros controles, que tienen una excelente ergonomía y funciones.

Además de eso, apostamos por la interoperatividad de dispositivos: que yo pueda llegar a mi casa y con el servicio xCloud pueda jugar en mi teléfono un titulo de Xbox haciendo streaming desde mi consola y con una minima latencia.

-¿Cómo te imaginás el servicio Game Pass de cara a la nueva consola?

-Creo que Game Pass es un faro para toda la industria. Hoy la suscripción es una forma cómoda de disfrutar el contenido, no es necesario ser el dueño del juego sino lo importante es poder jugarlo. En la Argentina los juegos son bastante caros, y Game Pass permite democratizar un poco los videojuegos. Hemos logrado entender la mecánica y adaptarnos a la economía de Argentina y de América latina; de hecho la Argentina es el país que mas rápido ha adoptado la suscripción a Game Pass. Todos los juegos exclusivos para Xbox Series X van a salir desde el día 1 en el servicio Game Pass.

El nuevo control de la Xbox Series X será compatible con el modelo anterior, la PC y dispositivos con Android o iOS

-¿Tienen pensado el lanzamiento de alguna versión mas económica de la Xbox Series X como lo han hecho con la Xbox One S?

-Oficialmente no se ha comunicado nada. Por ahora tenemos solo la Series X confirmada para diciembre de este año.

-¿Qué títulos van a acompañar la llegada de la nueva consola en diciembre?

-Vamos a lanzar el nuevo Halo Infinite , con este juego vamos a apostar a un servicio de suscripción en vez de un juego que lo compras una sola vez. Eso lo hemos aprendido con Minecraft , que es un juego que tiene diez años, no pasa de moda y sigue siendo récord de ventas. Como en Minecraft, vamos a apostar por los paquetes adicionales (DLC) con contenidos nuevos, algunos gratis y algunos pagos. Creo que Halo Infinite va a ser el titulo más fuerte que acompañe el lanzamiento de la Xbox Series X.

-Algunos títulos, como el próximo Flight Simulator, que saldrá en Xbox One y Windows 10, ¿tendrán su adaptación con mejoras para aprovechar el hardware de la Series X?

-Sí, los títulos como Flight Simulator serán mejorados. Vamos a estar trabajando en algunos títulos que tendrán mejores gráficos en la nueva consola, uno de ellos es Minecraft, que,con funciones como Ray Tracing podrá generar efectos verdaderamente realistas.