El Black Friday se consolidó como una fecha clave en el calendario comercial en muchos países. Millones de personas aprovechan este evento para adquirir productos tecnológicos, indumentaria, viajes y electrodomésticos con promociones especiales. Sin embargo, el entusiasmo por conseguir el mejor precio suele transformarse en un escenario ideal para los estafadores, quienes aprovechan la urgencia y el descuido de los compradores para intentar el robo de datos financieros mediante engaños sofisticados.

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Consejos para prevenir estafas en Black Friday 2026

Para navegar este entorno de ofertas sin riesgos, resulta vital seguir cinco consejos de seguridad esenciales durante las jornadas de rebajas.

Los usuarios deben realizar sus compras únicamente a través de los sitios web oficiales de las marcas, ya que esto garantiza el cumplimiento de protocolos de seguridad en la transacción.

de las marcas, ya que esto garantiza el cumplimiento de protocolos de seguridad en la transacción. Evitar el acceso a sitios desde enlaces enviados en correos electrónicos o mensajes de WhatsApp, pues suelen ser tácticas de suplantación de identidad para redirigir a los clientes hacia páginas falsas.

en correos electrónicos o mensajes de WhatsApp, pues suelen ser tácticas de suplantación de identidad para redirigir a los clientes hacia páginas falsas. El comprador debe verificar que el sitio web sea seguro. Para esto, la dirección en el navegador debe mostrar la imagen de un candado verde o gris.

Para esto, la dirección en el navegador debe mostrar la imagen de un candado verde o gris. Revisar que la página exhiba los datos fiscales de la empresa y que el formulario de compra solicite solo la información indispensable para completar la operación.

y que el formulario de compra solicite solo la información indispensable para completar la operación. El usuario debe consultar la reputación del vendedor, evaluando calificaciones, opiniones de otros clientes e historial de ventas antes de confirmar cualquier adquisición.

El Black Friday en Argentina no cuenta con una coordinación centralizada de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico

Cuándo es el Black Friday 2026 en la Argentina

El Black Friday 2026 en la Argentina es el viernes 27 de noviembre. A diferencia de otros eventos como el CyberMonday, esta iniciativa no cuenta con una coordinación centralizada de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, por lo que cada marca gestiona sus propias promociones. Debido a esto, los especialistas recomiendan visitar sitio por sitio, chequear el historial de precios de cada producto antes de comprar y comparar el valor real del artículo con el costo anterior a la oferta para identificar si el descuento es genuino o si se aplica sobre un incremento previo.

El Black Friday de 2026 se celebra el viernes 27 de noviembre, post Thanksgiving; se trata de la fecha en que muchos estadounidenses adelantan sus compras navideñas KARSTEN MORAN - NYTNS

El término Black Friday, según explica el lingüista estadounidense Benjamin Zimmer, tuvo su origen en contextos ajenos al consumo. Si bien hoy representa una jornada de ventas, su uso inicial remitió a crisis financieras, como la caída de los precios del oro en 1869, y más tarde al ausentismo laboral tras Acción de Gracias.

Recién en los años 80, los minoristas en Estados Unidos resignificaron el concepto para marcar el momento en que sus cuentas pasaban de números rojos a negros. Actualmente, el fenómeno es global y atrae a multitudes que buscan ofertas un día después de la celebración estadounidense de Acción de Gracias. Respetar un presupuesto y priorizar plataformas oficiales permite aprovechar la jornada sin gastos innecesarios ni sorpresas desagradables en la economía personal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.