ByteDance acuerda vender el 80% de TikTok para seguir funcionando en Estados Unidos

ByteDance, propietaria china de TikTok, afirmó el jueves que ha cerrado un acuerdo para establecer una empresa conjunta de capital mayoritariamente estadounidense que garantizará la seguridad de los datos en Estados Unidos, con el fin de evitar la prohibición de la aplicación de videos cortos utilizada por más de 200 millones de estadounidenses.

La venta fue anunciada a mediados de diciembre último, pero ahora se firmó el acuerdo legal, que supone un hito para la empresa de redes sociales tras años de batallas que comenzaron en agosto de 2020, cuando el presidente Donald Trump intentó prohibir la aplicación por motivos de seguridad nacional. Más tarde, Trump optó por no aplicar una ley aprobada en abril de 2024 que obligaba a ByteDance a vender sus activos en Estados Unidos antes del siguiente mes de enero o enfrentarse a una prohibición, una medida confirmada por la Corte Suprema.

ByteDance afirmó que TikTok USDS Joint Venture LLC protegerá los datos de los usuarios, las aplicaciones y los algoritmos estadounidenses mediante medidas de privacidad de datos y ciberseguridad. Reveló pocos detalles sobre la desinversión.

Trump elogió el acuerdo en una publicación en las redes sociales diciendo que TikTok “ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, el más grande del mundo”.

Dio las gracias al presidente chino, Xi Jinping, “por trabajar con nosotros y, en última instancia, aprobar el acuerdo. Podría haber ido en otra dirección, pero no fue así, y se le agradece su decisión”, añadió.

El acuerdo prevé que los inversores estadounidenses y mundiales posean el 80,1% de la empresa, mientras que ByteDance poseerá el 19,9%. Los tres inversores gestores de TikTok USDS JV, el gigante de la computación en nube Oracle, el grupo de capital riesgo Silver Lake y la empresa de inversiones MGX, con sede en Abu Dabi, tendrán cada uno un 15%.

El vicepresidente JD Vance dijo en septiembre que la TikTok estadounidense estaría valorada en 14.000 millones de dólares. ByteDance, en cambio, ha sido valorada en 480.000 millones de dólares en los mercados privados.

Un representante de la Casa Blanca dijo a Reuters que los gobiernos estadounidense y chino habían dado su visto bueno al acuerdo. La embajada china en Washington no hizo comentarios de inmediato.

Trump dijo el año pasado que el acuerdo cumplía los requisitos de desinversión de la ley de 2024. En septiembre, la Casa Blanca dijo que la empresa gestionaría la aplicación estadounidense de TikTok. Las partes interesadas aún no han revelado elementos del acuerdo, como las relaciones comerciales entre la empresa y ByteDance.

El presidente tiene más de 16 millones de seguidores en su cuenta personal de TikTok y atribuye a la aplicación el mérito de haberle ayudado a ganar la reelección. El 22 de diciembre recibió un documento de TikTok en el que se promocionaba su popularidad en la aplicación y se mostraba una foto publicada este mes por el New York Times. La Casa Blanca también abrió una cuenta oficial en TikTok en agosto.

Con información de Reuters