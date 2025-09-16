Trump anuncia que Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo sobre TikTok

Washington y Pekín alcanzaron un acuerdo para que la red social TikTok pase a ser de propiedad estadounidense, con lo cual evitaría ser prohibida en Estados Unidos, anunció el martes el presidente Donald Trump.

Con casi 2000 millones de usuarios en el mundo, TikTok es propiedad de la empresa de internet ByteDance, con sede en China. Pero según una ley estadounidense no podrá operar en Estados Unidos a menos que la casa matriz ceda el control a estadounidenses.

“Tenemos un acuerdo sobre TikTok. He llegado a un acuerdo con China, hablaré con el presidente Xi (Jinping) el viernes para confirmar todo”, señaló Trump a periodistas al partir de la Casa Blanca para una visita de Estado al Reino Unido.

El acuerdo se había anunciado el lunes tras dos días de conversaciones en Madrid entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino He Lifeng.

Según Bessent, el protocolo prevé que la plataforma de videos cortos pase a control estadounidense con la entrada o incremento de capital de uno o más inversores radicados en Estados Unidos.

El lunes, Wang Jingtao, adjunto al responsable de la Administración China del Ciberespacio (CAC), indicó que las partes habían llegado a un acuerdo sobre “el uso bajo licencia del algoritmo” y otras funcionalidades protegidas por propiedad intelectual.

El acuerdo también implica que ByteDance “confíe la gestión de los datos y la seguridad de los contenidos de los usuarios estadounidenses” a un tercero, según el dirigente chino.

Este tema de la propiedad del algoritmo y el control de los datos de los usuarios está en el centro de las preocupaciones de los legisladores estadounidenses.

El Congreso adoptó en 2024 una ley que obliga a ByteDance a ceder el control de TikTok bajo pena de prohibición en Estados Unidos.

Este texto pretendía evitar que las autoridades chinas pudieran acceder a datos personales de usuarios de TikTok en Estados Unidos o influir en la opinión estadounidense a través del poderoso algoritmo de la red social.

TikTok admitió que empleados radicados en China habían accedido a datos de usuarios estadounidenses, pero aseguró que nada había sido comunicado al gobierno chino.

- "Compañías muy grandes" -

La posibilidad de que TikTok Estados Unidos utilice el algoritmo, que seguiría siendo propiedad de ByteDance, y no una separación completa, no resolvería totalmente las preguntas planteadas por el Congreso.

La ley estadounidense que exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la toma de posesión de Trump el 20 de enero.

Pero el presidente republicano, que impulsó su campaña electoral de 2024 en gran medida en las redes sociales y se declara aficionado a TikTok, suspendió la prohibición.

A mediados de junio extendió por 90 días más el plazo para que la aplicación encontrara un comprador no chino, como condición para no ser prohibida en Estados Unidos.

Ese nuevo plazo vence este miércoles.

"Tenemos un grupo de compañías muy grandes que quieren comprarla", dijo Trump a periodistas.

El presidente no especificó si extenderá el plazo para que se finalice el acuerdo con China.

Según varios medios estadounidenses, se encontró un protocolo en abril, antes de que las relaciones comerciales y diplomáticas entre China y Estados Unidos se tensaran abruptamente en un contexto de nuevos aranceles.

Este protocolo incluía la participación del grupo informático Oracle, que ya aloja los datos de TikTok Estados Unidos en sus servidores estadounidenses, así como la del gestor de activos Blackstone y el empresario Michael Dell.

Otros candidatos para la compra de la plataforma se habían posicionado, en particular el "Project Liberty" del empresario Frank McCourt y la startup de inteligencia artificial (IA) generativa Perplexity AI, cada uno queriendo integrar la aplicación en un modelo más amplio.

