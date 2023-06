Canción animal

escuchar

Desde 2020 hasta la fecha, las creaciones del sudafricano David Scott y su nave insignia, The Kiffness, se han vuelto virales. The Kiffness se lanzó a la arena en 2011 pero no fue hasta la pandemia que sus parodias, memes y covers desbordaron las redes sociales. Músico, humorista y activista, Scott logró el pináculo de su popularidad mediante sus adorables colaboraciones con animales: “Lonely Cat” (“Sometimes I am alone”), “Ancient Husky Melody”, Verónica (la rata) - en armónica, “Alugalug Cat” (International Symphonic Mashup) o “Xylophone Cat” (Singing Cat Collab). En 2022, Scott mostró su apoyo a Ucrania haciendo un remix de una marcha patriótica de ese país, junto con el músico ucraniano Andriy Khlyvnyuk, que canceló una gira por Estados Unidos para quedarse en Ucrania y ayudar en la defensa contra Rusia.

