Celulares: cómo extender la vida útil de su batería

Cargar el celular es simple: para dar inicio al proceso solo hay que conectar el teléfono al cargador, y éste al enchufe. Sin embargo, para maximizar la vida de útil de la batería y no consumir energía de más es buena idea tener en cuenta algunos detalles.

En primer lugar, los expertos consultados por LA NACION sostienen que cargar la batería hasta el 100% no es perjudicial para el dispositivo. De esta manera, dan por tierra el mito que indica que lo ideal es mantener la carga entre el 20 y el 80% de su carga. “Hay que intentar que la batería no entre en modo de ahorro para poder utilizar todas las funciones, pero no es necesario mantener un nivel de carga específico”, señala Martín Cricco, Director Alcatel Argentina, y agrega que es recomendable no dejar descargar completamente la batería muchas veces. Es decir, siempre mantenerla con algo de carga, en vez de esperar a que se agote para recargarla.

Aunque el consumo en espera suele ser bajísimo, no está de más desenchufar los cargadores cuando no están en uso para evitar el consumo "vampiro" Shutterstock - Shutterstock

En segundo término, y respecto a en qué momento cargar la batería, Sergio Jung, Gerente de producto de LG Mobile, dice que “a las baterías de níquel-cadmio que se usaban en el pasado había que descargarlas completamente y luego cargarlas completamente debido a sus propiedades químicas. Sin embargo, las baterías de iones de litio usadas actualmente en los smartphones tienen propiedades químicas completamente diferentes, por lo que usar la batería hasta que alcance niveles sustancialmente bajos de 5% o menos y luego recargarla puede afectar la vida útil de la batería. Por lo tanto, lo recomendable para maximizar la vida útil de la misma es cargarla con mayor frecuencia antes de que alcance niveles bajos y se encuentre demasiado agotada”.

Un hábito frecuente es dejar el dispositivo enchufado a la corriente durante largas horas. Frente a esto, Cricco recomienda no usarlo mientras se carga porque, además de calentarse por el proceso de carga, se calienta por el encendido de la pantalla y el procesador que está en uso. Y el calor es uno de los factores que contribuyen a reducir la vida útil de una batería.

Sobre no llegarla al 100% de carga, muchos expertos sí consideran recomendable dejarla lejos del máximo (con el 40 por ciento, por ejemplo) para baterías que no se usarán por tiempo prolongado.

¿Consumo vampiro?

Los especialistas aconsejan desconectar el dispositivo de la corriente eléctrica una vez que se ha completado la carga. Pero ¿qué pasa en aquellos casos en los cuales los usuarios dejan enchufado en smartphone toda la noche? El cargador tiene un consumo energético al estar enchufado aunque el dispositivo esté lleno o apagado, algo conocido como consumo vampiro. Se trata de un fenómeno que ocurre cuando los aparatos electrónicos no se usan, pero permanecen conectados a la corriente, por lo que consumen energía “silenciosamente”.

Frente a esta situación, Cricco señala que en los cargadores homologados este consumo es prácticamente nulo, por lo que es importante comprar accesorios con esta particularidad y verificar que, en espera, su consumo eléctrico sea mínimo. Pero ante al duda siempre es conveniente desenchufar el cargador cuando no está en uso. Y agrega que para poder aprovechar las funciones de carga rápida del smartphone es preciso comprar modelos de cargadores específicos, que difieren de los cargadores convencionales al ofrecer mayor potencia.

En el caso de los cargadores por inducción, hay que cuidar que el teléfono quede bien ubicado sobre la base para que no haya problemas durante la carga que puedan dañar a la batería Shutterstock - Shutterstock

Otros detalles

Hay que considerar la temperatura del cargador. “No debería calentar en exceso si es que se está usando uno cargador diseñado para ese teléfono”, señala el especialista de Alcatel Argentina. Y agrega que es peligroso usar cargadores “sin marca” ya que no cuentan con la certificación de seguridad eléctrica correspondiente para Argentina y la autorización emitida por la Secretaría de Comercio, con los ensayos requeridos por cada certificadora respecto a golpes, presión, sobretensión y temperatura, entre otros.

Jung da un consejo que nunca está de más: “Siempre es recomendable consultar el manual de usuario de cada dispositivo móvil y sus instrucciones de seguridad”.