Cuando alguien descarga una imagen de internet, es posible bajarla en distintos formatos. Uno de ellos es WebP, que sirve para tener una imagen más pequeña sin perder calidad visual. De esa forma, esta ocupa menos espacio en la memoria de cualquier dispositivo, sea una computadora o un celular.

WebP es un formato de imagen creado por Google, basado en la tecnología de vídeo VP8, que permite compresión con pérdida y sin pérdida, además de soportar transparencias (como PNG) y animaciones (como GIF). Es especialmente diseñado para la web, puesto que busca optimizar peso y velocidad frente a JPG y PNG.

Las imágenes WebP son ideales para los sitios porque pesan poco y se suben rápidamente Shutterstock - Shutterstock

Este es ideal para cuando se desea usar una imagen en una página web, blog, tienda online o app. En ese sentido, se recomienda para lo que son logos, banners, fotos de productos y galerías.

En ese sentido, uno de sus mayores beneficios de guardar una imagen con este formato es que ayuda a reducir el tamaño del archivo, por lo que ocupa menor lugar en la memoria del dispositivo. Una imagen WebP suele ocupar entre un 25% y un 34% menos que un JPG similar, y alrededor de un 26% menos que un PNG, con la misma calidad percibida.

A su vez, mejora la velocidad de carga de páginas web y apps. Al tratarse de imágenes más ligeras, los sitios web se cargan más rápido, lo que ofrece una mejor experiencia de usuario y un mejor rendimiento en métricas como Core Web Vitals y SEO.

A continuación, el paso a paso para guardar una imagen como web, ya sea desde un navegador o desde un editor de fotos.

Cómo guardar una imagen como web desde el navegador

Este procedimiento sirve para descargar imágenes en formato WebP desde Chrome Shutterstock - Shutterstock

1 Buscar la imagen que se quiere guardar

Abrir la imagen que se quiere descargar en una página web desde cualquier navegador, como puede ser Chrome o Safari.

2 Guardar la imagen web

Hacer click derecho sobre ella y elegir la opción “Guardar imagen como…” en el menú desplegable. En muchos casos, el navegador ya guarda en WebP por defecto, así que el archivo se descargará directamente como .webp.

Si no ocurre eso, se puede instalar una extensión en el navegador que permita que se bajen las imágenes en un formato determinado.

Cómo guardar una imagen como web en un editor de fotos

En un editor de fotos se puede elegir en qué formato se quiere descargar una imagen Shutterstock

1 Entrar al editor de fotos

Abrir la imagen en un programa que soporte WebP (por ejemplo, GIMP, IrfanView o un editor de fotos online).

2 Guardar la imagen web

Dirigirse a Archivo y elegir el apartado “Guardar como (o Exportar)”. En la ventana de guardado, se puede elegir la ubicación y el nombre del archivo. En la opción “Tipo de archivo” / “Formato”, se debe elegir WebP entre las opciones que aparecen en el desplegable.

Finalmente, apretar el botón “Guardar” o “Exportar” y confirmar si el programa pide opciones de WebP (calidad, transparencia, etc.).