CES 2026: así son los nuevos relojes inteligentes que presentaron en Las Vegas

La feria tecnológica Consumer Electronics Show (CES) 2026, en Las Vegas, no es solo una vidriera de robots domésticos, electrodomésticos controlados por inteligencia artificial o prototipos futuristas. La tecnología que se lleva en la muñeca, los relojes inteligentes, volvió a ocupar un lugar de privilegio en la meca global de la innovación.

En esta nueva edición de la feria, varias marcas presentaron smartwatches con propuestas que van desde lo minimalista hasta lo profundamente deportivo, con un foco claro en mayor autonomía, mejor diseño, más control de la salud y una integración cada vez más inteligente del software y la IA.

Si bien estos dispositivos nacieron como herramientas para el seguimiento del entrenamiento, tanto profesional como amateur, con el paso de los años evolucionaron hacia verdaderos asistentes personales, capaces de acompañar al usuario durante todo el día, más allá de la actividad física.

Más allá de los modelos concretos, la cobertura especializada deja en claro algunas tendencias clave para esta nueva generación de wearables.

Estos son algunos de los modelos que se presentan en la CES 2026:

Pebble Round 2

Las diferentes versiones de Pebble Round 2

El Pebble Round 2 representa la vuelta de una compañía que fue pionera en el rubro, desapareció, y ahora regresa con una apuesta por un espíritu retro y un enfoque minimalista. Cuenta con un diseño circular delgado, pantalla e-paper (símil tinta electrónica), botones físicos laterales y sincronización con una app nativa de la marca.

Su gran diferencial es la autonomía, que puede llegar hasta 14 días con la pantalla encendida en forma permanente, gracias a la pantalla de iluminación pasiva y un uso acotado de funciones. Justamente por ese motivo prescinde de sensores complejos como GPS o medición continua de ritmo cardíaco, por lo que no está pensado como un reloj deportivo, sino como un smartwatch simple, siempre visible y sin dependencia constante del cargador.

Tiene un precio de 200 dólares y estará a la venta en mayor próximo.

Motorola Moto Watch

Motorola volvió a apostar fuerte por los relojes inteligentes con el Moto Watch, desarrollado en colaboración con Polar, una de las referencias históricas en tecnología deportiva.

El nuevo Moto Watch que Motorola creó junto a Polar

El reloj presenta una esfera redonda de 47 mm, corona de acero inoxidable, marco de aluminio y correas intercambiables. Tiene pantalla AMOLED, resistencia al agua IP68 (1 ATM) y promete una batería de hasta 13 días, o 7 días con la pantalla siempre encendida.

En el apartado técnico, incorpora GPS de doble frecuencia, análisis avanzado de sueño y métricas de recuperación como Nightly Recharge. Se sincroniza con la app nativa de Motorola y el ecosistema de Polar, apuntando a un equilibrio entre diseño urbano y seguimiento deportivo serio.

Amazfit Active Max

Amazfit llevó a la CES 2026 una propuesta centrada en el concepto de ecosistema conectado, donde hardware, software y datos trabajan en conjunto para ofrecer información útil y contextualizada al usuario.

El nuevo Amazfit Active Max

El Active Max se destaca por una autonomía declarada de hasta 24 días, incluso con uso intensivo, además de una pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas con buen brillo para exteriores. Incluye 170 modos deportivos, seguimiento de sueño, medición de estrés, resistencia al agua de 5 ATM y sincronización con la app Zepp.

Garmin

La empresa presentó en la feria varios modelos que se comercializarán este año. El fēnix 8 Pro incorpora una nueva pantalla MicroLED ultra brillante pensada para deportistas al aire libre y promete mayor eficiencia energética. Garmin lo destaca como el primer smartwatch con tecnología inReach integrada, que combina conectividad satelital (GPS con alta precisión) y LTE, apuntando directamente a atletas, aventureros y profesionales que entrenan o compiten fuera de zonas con cobertura móvil. Resistente, con una batería de alta duración (promete hasta 15 días como máximo), está diseñado para actividades al aire libre como trekking o carreras de montaña.

Un Garmin Fenix 8 Pro

El Forerunner 970 trae mapas bien visibles y navegación mejorada para corredores y para gran cantidad de deportes. Pensado para corredores y triatletas de alto nivel, combina un panel AMOLED, linterna LED integrada y sistema de navegación, junto con métricas de entrenamiento y recuperación. La duración de la batería está estimada en 6 días de uso típico, con la pantalla siempre encendida.

Un Garmin Venu 4, disponible en tamaños de 41 y 45mm de caja

El Garmin Venu 4 amplía el enfoque de Garmin en salud integral. Trae pantalla AMOLED y colores vivos, para combinarlo con la ropa u otros accesorios. Incorpora nuevas funciones de estado de salud, registro de hábitos y seguimiento de estilo de vida. La propuesta va más allá del fitness tradicional. Tiene una batería de menor tamaño que el fénix 8 Pro, con una duración entre 4 y 8 días según el uso.

Los relojes inteligentes que se vieron en la CES 2026 confirman una etapa de madurez del segmento. La obsesión ya no pasa por sumar funciones sin criterio, sino por durar más, verse mejor y medir datos que realmente sirvan para entender hábitos, salud y rendimiento. En ese contexto, marcas como Pebble, Amazfit, Motorola y Garmin marcaron el pulso de 2026.

De cara a los próximos meses, el mercado todavía espera movimientos fuertes de otros jugadores clave como Samsung, Xiaomi, Huawei y Google, que podrían presentar nuevos modelos o renovaciones de sus líneas actuales, mientras que Apple, aunque suele moverse por fuera del calendario del CES, también podría redefinir el estándar del smartwatch premium durante el año. Todo indica que 2026 será un año decisivo para un dispositivo que, definitivamente, dejó de ser un accesorio para convertirse en un compañero cotidiano.