CES 2026: Qualcomm sacude el mercado de las laptops con el nuevo chip Snapdragon X2 Plus y su apuesta por la IA agéntica

En el marco de la feria de tecnología CES 2026 que se hace esta semana en Las Vegas, Qualcomm presentó su nueva plataforma Snapdragon X2 Plus, un procesador para PC con Windows 11 Copilot+ que sigue a los modelos que presentaron en noviembre último. Con foco en la eficiencia energética y la inteligencia artificial (IA) local, la compañía busca ampliar la presencia de la arquitectura ARM en el mercado de PC como alternativa a los chips x86 de fabricantes clásicos como Intel o AMD. Los chips ARM son los que están en todos los smartphones, y es la arquitectura que Apple eligió para su familia de procesadores M (y que está en las PC, sin demasiado éxito hasta ahora, hace ya unos años).

El Snapdragon X2 Plus se presenta en dos configuraciones de 6 y 10 núcleos, impulsadas por la CPU Qualcomm Oryon de tercera generación. Fabricado bajo un nodo de 3 nanómetros (3nm), este chip ofrece un salto significativo en rendimiento respecto de su antecesor: un 35% más de velocidad en tareas de un solo núcleo, consumiendo un 43% menos de energía que la generación anterior. Este equilibrio permite que los dispositivos no solo sean ultraportátiles, sino que mantengan un rendimiento constante incluso cuando funcionan con batería.

Sin embargo, el mayor avance está en su Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU; se usa para tareas de inteligencia artificial) Qualcomm Hexagon, que alcanza los 80 TOPS (billones de operaciones por segundo). Qualcomm afirma que esta es la NPU más rápida del mundo para portátiles, diseñada específicamente para la IA agéntica y la multitarea fluida. Con la capacidad de ejecutar más de 50 experiencias de IA directamente en el dispositivo, tareas como la generación de contenido multimodal y la edición de video se aceleran notablemente, permitiendo que la IA trabaje de forma silenciosa en segundo plano sin depender de la nube.

En términos de conectividad y movilidad, el chip integra 5G y soporte para Wi-Fi 7. Además, la eficiencia energética de la plataforma debería permitir integrar una batería de varios días de autonomía, según el fabricante, un pilar fundamental para usuarios que requieren autonomía total sin sacrificar la respuesta instantánea del sistema.

Los primeros equipos equipados con el Snapdragon X2 Plus, desarrollados por los principales fabricantes (OEM), estarán disponibles para la venta durante el primer semestre de 2026, aunque el desafío mayor no está en el hardware, sino en el software: que los desarrolladores (y Microsoft) sigan adaptando sus programas para esta plataforma, para evitar emuladores y poder aprovechar toda su capacidad nativa.