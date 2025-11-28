Chau al reinicio: el truco poco conocido para solucionar los cortes de wifi sin apagar y prender el router

La comunicación en la vida cotidiana y las exigencias laborales hacen imprescindible la conexión a Internet y el servicio de wifi para poder realizar cualquiera de las actividades de la rutina diaria, y para muchos usuarios es elemental conocer el truco para solucionar los cortes de wifi sin apagar y prender el router.

Siguiendo una serie de pasos sencillos es posible sortear este inconveniente y volver a contar con la conexión normal, sin necesidad de reiniciar el router.

El truco poco conocido para solucionar los cortes de wifi sin apagar y prender el router

Para evitar el reinicio del router es recomendable seguir los siguientes pasos:

Deshabilitar y habilitar la conexión en el dispositivo .

. Mover el router a una ubicación libre de obstáculos. Colocar el router en una ubicación central, en un área abierta y elevada, lejos de paredes gruesas, muebles y objetos metálicos.

a una ubicación libre de obstáculos. Colocar el router en una ubicación central, en un área abierta y elevada, lejos de paredes gruesas, muebles y objetos metálicos. Cambiar el canal o elegir la banda de frecuencia adecuada. En este punto es aconsejable conectarse a otra banda, considerando que la banda de 2.4 GHz tiene mayor alcance, pero sufre más interferencias, mientras que la de 5 GHz ofrece más velocidad y menos interferencias.

Otra sugerencia consiste en acceder a la configuración del router e intenta cambiar el canal de wifi a uno menos congestionado. Algunos routers tienen una opción para buscar y seleccionar automáticamente el mejor canal disponible.

Los trucos para mejorar la conexión sin reiniciar el router

Informes especializados en tecnología indican que nueve de cada 10 problemas que presenta la señal de wifi se relacionan con el lugar donde se encuentra colocado el router dentro de la casa.

En este sentido, la principal sugerencia indica que para un mejor rendimiento de la señal de wifi se debe colocar el router al menos a 30 centímetros de otros dispositivos electrónicos como parlantes, computadoras y televisores.

Estos son los mejores lugares del hogar para poner el router

A continuación figuran algunos consejos para decidir cuáles son los mejores lugares del hogar para poner el router y no tener problemas de conexión.