China presenta el primer servicio de limpieza a domicilio asistido por robots

En lo que parece una escena de una película de ciencia ficción (o de la serie Los Supersónicos), la ciudad de Shenzhen, en China, está haciendo historia con el lanzamiento del primer servicio de limpieza a domicilio que integra robots autónomos y personal humano. Esta iniciativa surge de una alianza estratégica entre la empresa tecnológica X Square Robot y la plataforma líder de servicios domésticos 58.com, permitiendo que la inteligencia artificial de vanguardia entre finalmente en la vida cotidiana de las familias.

X Square Robot presentó un modelo para la limpieza doméstica que se alquila por horas

El servicio debutó recientemente en el distrito de Bao’an, donde residentes como Chen Guo han sido los primeros en experimentar esta modalidad de trabajo en equipo. El modelo operativo divide las responsabilidades de manera eficiente: mientras el robot asume las labores más repetitivas y estandarizadas, el limpiador humano se encarga de la comunicación con el cliente y tareas complejas como la desinfección profunda y la eliminación de ácaros.

Durante una sesión típica, el robot puede limpiar el baño y la cocina, organizar pares de zapatos tirados en el piso, recoger juguetes del suelo, apilar libros en las bibliotecas y limpiar todas superficies. Incluso es capaz de realizar tareas más específicas como limpiar la caja de arena de los gatos, reemplazar bolsas de basura y asistir al operario humano al hacer la cama. Al finalizar el servicio, el robot lleva la bolsa de basura al exterior por sí mismo.

Uno de los factores más atractivos de este servicio es el precio: una sesión de limpieza inteligente de tres horas tiene un precio de 74 yuanes (aproximadamente 10,7 dólares), lo que equivale a casi la mitad del costo de un servicio realizado exclusivamente por humanos. Esta competitividad en el precio ha generado una demanda sin precedentes, provocando que todos los turnos disponibles para el mes de marzo (el del debut) se agotaran en pocos días.

Y lo hace más atractivo que otras apuestas de robots humanoides para el hogar que se anunciaron durante 2025, pero que apuestan a que cada casa sea dueña de un robot personal, con equipos de muchísimo mayor costo (el robot Neo, por ejemplo tiene un precio de 20.000 dólares).

Detrás de estos movimientos mecánicos se encuentra la “inteligencia artificial incorporada” (Embodied AI). A diferencia de los robots tradicionales, que dependen de guiones rígidos que siguen a rajatabla, los modelos de X Square Robot permiten que la máquina perciba, razone y actúe de forma autónoma en entornos domésticos, los cuales son considerados los más desafiantes por ser impredecibles: todas las casas se parecen, pero ninguna es exactamente igual a la otra.

Este avance tecnológico se alinea con las directrices del Informe sobre el Trabajo del Gobierno de China de 2026, que identifica a la inteligencia incorporada como una industria estratégica clave para el desarrollo del país.

La compañía X Square Robot confirmó que están aumentando la producción de robots para satisfacer la futura demanda, con el objetivo final de que estas máquinas se conviertan en miembros confiables de cada hogar. Por su parte, 58.com planea expandir esta oferta a más ciudades, consolidando su transformación de una plataforma de emparejamiento laboral a un proveedor tecnológico integral de soluciones para el hogar. En palabras de sus desarrolladores, si un robot puede dominar la complejidad de un living, pronto podrá manejar casi cualquier espacio físico en el mundo real.