Olivia López Bueno SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2019 • 00:46

1. El gran hackeo

Título original: The Great Hack. Año 2019. Duración: 1h 54 min. País: EEUU. Dirección: Karim Amer, Jehane Noujaim. Productora: Netflix

Un profesor que quiere recuperar sus datos en manos corporaciones bastante opacas, una empresa que se niega a dárselos y unas elecciones que no han sido tan democráticas como parecían. Todos estos ingredientes que podrían pertenecer a un thriller actualizado de David contra Goliat, -representado este último por las grandes tecnológicas-, no es ni más ni menos que el mundo real. Tirando del hilo de "¿quién tiene mis datos?" conocemos de mano de sus protagonistas el destape de Cambridge Analytica : un profesor, una periodista, dos ex trabajadores arrepentidos, un juicio y varios 'villanos'. Nadie podía imaginarse que rellenar el típico test de personalidad de Facebook podría cambiar de forma tan fraudulenta el resultado de unas elecciones. Dejamos rastro de nuestros datos por todas partes y los mensajes personalizados que recibimos a diario mezclados con fotos de gatitos y bebés no son solo de aspiradoras o viajes. También nos cuelan posts ideológicos que se repican una y otra vez en nuestras redes para que cale en nuestro inconsciente y en nuestra intención de voto. Lo más espeluznante: que después de descubrir todo lo que ha sucedido, no parece que muchas cosas hayan cambiado (por ahora). Disponible en Netflix.

2. Do Not Track

Título original: Do Not Track. Año 2015. Duración: 7 episodios. País: Francia-Alemania-Canadá Dirección: Brett Gaylor Productora: Upian, NFB, Arte, BR

Hay muchos elementos que hacen que este documental consiga ser tan interesante como didáctico, además de original. Para empezar, es interactivo y consta de siete episodios en los que explica no solo cómo somos rastreados constantemente, sino cómo podemos evitarlo. Acompañando los vídeos tenemos una serie de consejos y herramientas que nos enseñan por ejemplo, a rastrear nuestros rastreadores ('track the trackers') que es el principio que mueve este documental. Su director, Brett Gaylor, es considerado por muchos un revolucionario de la web. Lideró varios años el departamento Web Made Movies de Mozilla y a nivel audiovisual, destacó por el proyecto RIP! A remix manifestó. Se puede ver completa en este enlace.

3. Lo and Behold: Ensueños de un mundo conectado

Título original: Lo and Behold. Reveries of the Connected World Año 2016. Duración: 1h 38 min. País: EEUU Dirección: Werner Herzog Productora: Tree Falls Post / Saville Productions

Un entrañable Leonard Kleinrock, uno de los pioneros de internet, nos abre la puerta de la sala 3420 en la Universidad de California advirtiéndonos: "estamos ingresando en un lugar sagrado". Y no es para menos, hemos retrocedido a 1969 para presenciar el nacimiento de internet, cuya madre es una máquina tan robusta que está construida a prueba de golpes, pero cuya tecnología aún algo primigenia, solo consiguió hacer llegar la mitad del primer mensaje enviado a través de la red. Da igual, fue el primer contacto entre computadoras, y el punto de partida del mundo que conocemos hoy. Dividido en diez capítulos, el documental va perdiendo poco a poco la inocencia de los primeros días, y se va adentrando en los aspectos menos positivos en los que se ha ido trasformando la red con el paso de los años. Se realizan entrevistas curiosas, como a Kevin Mitnick, el primer pirata informático, considerado un "semiDios" en esta comunidad, o la aparición de un sorprendente Elon Musk hablando de la colonización de Marte. Otros temas que se abordan son la posibilidad de un mundo sin internet, la inteligencia artificial o la comunicación telepática. Un documental encantador con muchos puntos de vista desde donde conocer la historia de internet y hacerse preguntas sobre su futuro. Disponible en Netflix, aunque también puedes encontrarlo subido a YouTube.

4. The Power of Privacy

Título original: The Power of Privacy. Año 2016. Duración: 28:45 min. País: UK Guion: Carrie Budge, Callum Cooper Dirección: Callum Cooper . Dirección de animación: Matthias Hoegg Producción: The Guardian. Silent Circle.

Premiado con un British Animation Awards en 2016 a la mejor película para televisión (Best Film/TV Graphics), este documental producido por The Guardian realiza una interesante fusión entre la animación y el periodismo. Comienza narrando la historia de la privacidad y llega hasta nuestros días mostrándonos qué poco ha quedado de ella. Aleks Krotoski recorre diversos lugares para reunirse con especialistas a los que les va lanzando retos para explorar nuestra vida digital. "¿Preparada?" Le pregunta Max, -un detective digital al que solamente le ha proporcionado su nombre para que busque todo lo posible sobre ella -"esto es lo que he encontrado rascando un poco la superficie". Ese "poco" es un mazacote de folios donde está contenida toda la vida de Aleks: sus fotos, sus cuentas, finanzas, los lugares donde ha estado." Acompañamos a Aleks en su viaje hasta finalizar en una casa futurista que monitoriza cada movimiento. Un entretenido e interesante documental de menos de 30 minutos que nos recuerda una vez más que mucha de la información delicada contenida en la red no es tan privada como nos gustaría pensar. El documental está subido a YouTube por The Guardian.

5. "Ojo con tus datos"

Título original: Ojo con tus datos. Año 2013. Duración: 55,33 min. País: España Guion: Marisol Soto Realización: Carol González Matas Productora: RTVE

También en España se realizan documentales, este concretamente pertenece a Documentos Tv de Televisión Española, que se llevó el Premio Protección de Datos en 2014. De corte más tradicional en cuanto al formato, (comparado con los mencionados anteriormente), no es menos interesante y también invoca a la reflexión desde el inicio: "¿Qué decía ese contrato que firmé tras descargar la aplicación gratuita? ¿Puedo oponerme a la información que aparece sobre mí en el buscador? ¿Por qué nadie se cuestiona que Google o Facebook sean gratuitos?" A través de numerosas entrevistas a expertos TIC, realiza un análisis bastante completo sobre cuestiones como la privacidad, la seguridad y el derecho al olvido. Recordamos litigios como el caso de Mario Costejá, consultor español cuya deuda liquidada hace años sigue manchado su reputación profesional porque Google se niega a dejar de mostrarla en los resultados de búsqueda. O la gimnasta Marta Bobo, perseguida por las noticias falsas del pasado que continúan relacionadas con su identidad digital del presente. También se aborda el tema de la educación y la facilidad con la que los adolescentes entregan sus datos.

Disponible en la web de RTVE.

Si te quedaste con ganas de más...

Seguramente hayas echado en falta otros documentales en esta lista, como el famoso Citizenfour sobre las conocidas filtraciones de Snowden, que incluso se llevó el Oscar a mejor documental en 2014. Y tantos otros relacionados con el mundo de internet, la tecnología o los videojuegos que son muy recomendables. Sin embargo, en esta lista hemos intentado apuntar más directamente hacia aquellos documentales que pretenden concienciar de algún modo sobre el uso de nuestros datos .

Pero por si te queda tiempo este verano, aquí van algunos más:

Facebookistán (2015) El documental examina a través de diversos ejemplos cómo Facebook se salta dos principios básicos de la democracia: la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.

Cuando la red no es social | Documentos TV. 2018: ¿Odiamos más que antes? ¿Nos están volviendo más agresivos las redes sociales? ¿Qué responsabilidad y qué pueden hacer para frenarlo?

Inside Facebook: Secrets of a Social Network Un reportero infiltrado con una cámara oculta logró entrar a trabajar como moderador de contenidos en las oficinas de CPL Resources en Dublín, un compañía que lleva años prestando servicios a Facebook.

Catfish (2010) Este documental ya tiene sus años, pero es algo que sucede mucho en la actualidad (solo que ahora son bots en lugar de personas). Cuenta la historia real de un engaño sufrido en Facebook a través de perfiles falsos.