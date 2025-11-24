Los usuarios de correo electrónico en el mundo son numerosísimos y quienes utilizan la herramienta que ofrece el buscador Google se cuentan por millones, por lo que en determinadas ocasiones, es necesario conocer cómo recuperar la contraseña de Gmail, en caso de alguna emergencia.

Existen pasos específicos para los casos en que no se recuerde el usuario o contraseña del correo electrónico Shutterstock

Gmail proporciona algunas soluciones cuando un usuario perdió el acceso a su correo electrónico, siguiendo una serie de pasos que, posteriormente, permitirán el acceso habitual a la cuenta.

Con un procedimiento específico, todo el contenido que Google ofrece a través de sus diferentes herramientas será otra vez visible para el usuario y podrá utilizarlas nuevamente sin limitaciones.

Cómo recuperar la contraseña de Gmail

Si una persona olvidó el nombre de usuario o contraseña en Gmail, podrá tener acceso a su cuenta si sigue los pasos que figuran a continuación:

1 Ingresar al apartado de recuperación de cuenta

Una vez allí, se deberán responder algunas preguntas para confirmar que es la cuenta propia. Se recomienda responder las preguntas de la mejor manera posible. En caso de tener problemas, probar las sugerencias para completar los pasos de recuperación de la cuenta.

2 Reestablecer la contraseña

Elegir una contraseña segura que no se haya usado antes con esa cuenta. Gmail ofrece sugerencias para crear una contraseña segura.

Google, en este punto, realiza algunas aclaraciones y casos particulares en que no procede de la misma manera:

Las respuestas incorrectas no quitarán al usuario del proceso de recuperación de la cuenta. No hay un límite para la cantidad de veces que pueda intentar recuperar tu cuenta.

Si se usa una cuenta de trabajo, institución educativa o algún otro grupo, es posible que estos pasos no funcionen. Consultar al administrador para obtener ayuda.

Si se desea recuperar una cuenta de un niño menor de 13 años (o la edad aplicable en el país), se puede restablecer su contraseña.

Cómo recuperar el usuario de Gmail

En aquellos casos en los que no se recuerde el nombre de usuario para acceder al correo, será preciso aplicar otro procedimiento de búsqueda.

Para encontrar un nombre de usuario, seguir estos pasos. Para ello, es necesario saber un número de teléfono o la dirección del correo de recuperación para la cuenta y el nombre completo que aparece en la cuenta.

Luego, será preciso seguir las instrucciones para confirmar que es la cuenta que se buscaba.

Finalmente, el usuario encontrará una lista de nombres de usuario que coinciden con la cuenta.

Los pasos para recuperar la contraseña de Gmail Pexel

Gmail remarca que por la seguridad de los usuarios, no es posible solicitar ayuda telefónica a Google para acceder a una cuenta. “No trabajamos con ningún servicio que proporcione asistencia con cuentas o contraseñas. No divulgues tus contraseñas ni códigos de verificación”, recomienda el servicio de correo electrónico.

Cómo ver contraseñas guardadas en Google

Para revisar todas las contraseñas guardadas y ver si se muestran ante una violación de la seguridad de los datos, o si son potencialmente poco seguras y fáciles de adivinar, se pueden seguir los siguientes pasos:

Para revisar las contraseñas guardadas: