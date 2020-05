Cinco excelentes programas gratis para editar videos

Para suavizar la cuarentena, nada como ponerse a ordenar y limpiar esas carpetas llenas de archivos multimedia (y de paso, ganar espacio de disco) Crédito: Shutterstock

2 de mayo de 2020 • 07:00

Está probado que es más fácil superar el aislamiento social si uno se mantiene ocupado. Por ejemplo, ahora, con bastante tiempo -que les hemos sacado a los traslados y a mil rutinas innecesarias-, ¿por qué no poner orden en esa inconmensurable colección de fotos y videos que fuimos acumulando, merced a cámaras digitales (hace unos años) y, sobre todo, a los teléfonos inteligentes?

Para las fotos hace mucho que tenemos opciones gratis o libres de excelentes editores de imágenes . En la primera categoría está, por supuesto, XnView ; en la segunda, el monumental GIMP , que tiene muchas más herramientas de las que vas a necesitar en toda tu vida, salvo que seas un editor fotográfico profesional que, además, trabaja en gráfica.

Ahora bien, hasta hace unos años, era bastante difícil encontrar variedad en los editores de video sin cargo, fueran de software libre o no. En realidad, existían, pero no estaban a la altura de las circunstancias.

Estaba Avidemux , que sigue siendo mi favorito para ediciones rápidas, pero no mucho más. El proyecto Lightworks seguía en pañales y Cinelerra resultaba críptico. Hoy todo eso ha cambiado mucho y para bien.

Así que, como en esa carpeta de imágenes y videos vas a encontrar miles de horas de quehaceres, aquí va una nueva lista, ampliada y mejorada, de editores de video sin cargo a los que les sobran funciones para las tareas domésticas e, incluso, en ciertos casos, para un poco más que eso.

Avidemux

Ya lo he mencionado en otras ocasiones y sigue siendo el que utilizo con más frecuencia. ¿La razón? No soy editor de video y lo mío se reduce a cortar, recortar, bajar la resolución y cambiar la configuración del códec o directamente usar otro códec. En eso, Avidemux es por lejos el mejor. Se hace casi todo con el teclado y en dos minutos (de reloj) tenés el proyecto terminado. Es un clásico del software libre que nació en 2001 y está disponible para PC-BSD (Ahora TrueOS), Linux, Mac OS X y Windows. Ni su sitio ni el programa por sí llaman mucho la atención, pero eso es hasta que le tomás la mano y descubrís lo potente y veloz que es este editor de video. Pista: todas las modificaciones que necesites hacerle a un clip están en el botón Filtros . No usa (y a mi juicio no necesita) una línea de tiempo visual.

Avidemux, despojado pero poderoso

Lightworks

En el otro extremo del dial está este proyecto, cuyos orígenes se remontan a 1989 y que sufrió muchos cambios en el camino. No es software libre, pero tiene una versión gratis que desde hace algún tiempo, resulta mucho más amigable que las anteriores. Ofrece el mismo planteo que la mayoría de los editores de video profesionales, con un contenedor para medios, una ventana para ver como va quedando la película y una línea de tiempo visual. Es el más intuitivo y, para proyectos hogareños alcanza y sobra, con un pero sobre el que hablaré enseguida.

En 2010, se anunció una versión libre de Lightworks, pero por ahora no han liberado el código fuente. En todo caso, sus versiones más completas tienen un costo que va de 24,99 dólares por mes a una licencia sin límite de tiempo de 437,99 dólares. Creo que no estamos para esos lujos, pero la versión sin cargo, como dije, es más que suficiente e incorpora efectos, transiciones, subtítulos y demás. Está disponible para Linux, Mac OS X y Windows. La descarga requiere registrarse con un correo electrónico y contraseña. Lamentablemente, la versión sin cargo limita la resolución de los videos generados (renderizados, en la jerga) por Lightworks a 720 pixeles, algo que con los teléfonos actuales resulta escaso. Lo que me lleva al siguiente software.

Lightworks, gratis y fácil de usar, pero con algunas limitaciones

Kdenlive

El proyecto empezó en 2003 y hoy se ha convertido en un software maduro, muy potente y repleto de características . Es de software libre, lo que significa que puede utilizárselo sin ninguna restricción para todo tipo de emprendimiento, incluso los comerciales, y está disponible para Linux, Mac OS X y Windows .

Es multipista (se pueden usar varios videos simultáneamente, incluso con diferentes formatos), viene con efectos, la interfaz y los atajos de teclado se pueden configurar como nos resulte mejor y, para abreviar, como la lista de características es muy larga, les dejo aquí un link, en español . Kdenlive es una verdadera maravilla y para cualquier tarea que requiere algo más que cortar, recortar o cambiar el códec, es mi favorito. Sus desarrolladores son un pequeño grupo de personas, por lo que si tenés los conocimientos y el tiempo para contribuir, adelante.

Kdenlive, libre y gratis para todo proyecto, incluso los comerciales

ShotCut

Cuando se le toma la mano, cosa que puede llevar un poco más de tiempo que con Kdenlive, ShotCut es realmente notable. Se pueden descargar los instaladores para Linux, Mac OS X y Windows. Ah, y ofrece asimismo una versión portátil; es decir, una que no requiere instalación y podés llevar en un pendrive.

ShotCut tampoco deslumbra al principio, y su interfaz necesita todavía, al menos en Windows, un poco de pulimento. Pero cuando uno se pone a investigar, descubre que es muy generoso en herramientas, funciones, efectos y demás. Como con la mayoría de estos editores, alcanza con arrastrar un clip directamente al área de medios (o, en el caso de Avidemux, soltarlo sobre el ícono en el Escritorio) para empezar a trabajar.

Shotcut no para de ganar adeptos

Cinelerra

Otro clásico que hoy resulta mucho más fácil de usar que hace unos años es Cinelerra . Con una larga historia que arranca en 2000 y que derivó en varias ramas, es un software de edición de video no lineal , como los otros que menciono aquí, solo que exclusivamente para Linux. Está muy bien, aunque a mi juicio la interfaz todavía requiere un poco más de trabajo. Como contrapartida, ofrece una muy amplia colección de efectos visuales.

Cinelerra, solo para Linux

Hay otros, por supuesto, como OpenShot e incluso Blender, pero todavía tengo que investigarlos un poco más. Por ejemplo, OpenShot pide abrir un puerto en el firewall de Windows, cosa que me llamó la atención y por lo tanto decidí dejarlo fuera de esta lista. En cuanto al extraordinario Blender , ya tiene una segunda actualización de su gran hito, la versión 2.8. Es decir, va por la 2.82, que recomiendo probar, al menos en lo que concierne al diseño 3D.

En todo caso, para estos tiempos de aislamiento, con los cinco que menciono aquí creo que alcanza y sobra.