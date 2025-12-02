Cinco provincias y la Ciudad impulsan el uso de IA con un programa que ofrece US$48 millones en apoyo para startups

Durante el año 2025 comenzaron a aparecer los primeros estudios con cifras locales sobre el estado del desarrollo de la IA en Argentina. Resumidos en dos palabras: falta mucho.

Un ejemplo: el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) , que se compone de tres dimensiones: factores habilitantes, investigación y desarrollo y adopción, y coloca a la Argentina por detrás de Chile, Brasil, Uruguay, Colombia y Costa Rica, ubicándola rezagada en la región.

También Salesforce acaba de lanzar el Índice Global de Preparación de IA , que evalúa a 16 mercados donde la compañía opera a partir de 31 indicadores que abarcan 5 dimensiones. El índice posiciona a Brasil (18.0), México (15.3) y Argentina (14.1) significativamente por debajo del promedio global (22.1) en la preparación general para la IA agéntica. Estados Unidos (39.7) lidera el ranking sobre un total de 50.

Argentina, Brasil y México se encuentran en las etapas iniciales de preparación para la inteligencia artificial (IA) agéntica, con importantes desafíos en la adopción, innovación, inversión y desarrollo de capital humano. Los hallazgos subrayan una necesidad urgente de estrategias coordinadas entre los diversos actores de la sociedad y una mayor inversión para que la región no se quede atrás en la carrera global de la IA. Además, se espera que la adopción de agentes de IA, trabajando mano a mano con humanos, aumente un 327% en los próximos 2 años, generando una ganancia en productividad del 30%. Los países aptos para aprovechar su potencial estarán mejor preparados para liderar esta próxima ola de transformación digital.

US$48 millones en un programa pionero

Una de las formas de achicar estas brechas en mediante la formación de talento y el desarrollo de soluciones que sigan transformando a las provincias y al país en su matriz digital. Con este contexto, resulta relevante un anuncio realizado el lunes, en el marco del evento anual de tendencias de Inteligencia Artificial Re:invent que celebra AWS en Las Vegas esta semana, en el que se anunció una inversión de US$48 millones de dólares en la Argentina para contribuir con el desarrollo de la IA en Argentina en conjunto con el gobierno nacional, con el músculo que tiene AWS por ser la plataforma de nube más grande del mundo.

La encargada de realizar el anuncio fue Lorena Zicker (ex CEO de la filial de Intel en Argentina), líder de AWS para el Sector Público en el Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay en el primer día del Re: Invent. “Creemos que las ideas provienen de todo tipo de fundadores, de todos los ámbitos de la vida, y damos la bienvenida a todos los emprendedores argentinos, proporcionando créditos de computación en la nube, orientación técnica y recursos integrales para acelerar su ruta en la creación de nuevos productos y servicios y fortalecer la posición de Argentina en el panorama tecnológico global”.

AWS Desarrolla para cinco provincias y la Ciudad

Según Zicker, Argentina será pionera en este programa, ya que es el primer país del mundo en el que se desplegará esta iniciativa. El programa se llama AWS Desarrolla y es parte del programa global AWS Activate y será ejecutado en alianza con el Ministerio de Desarrollo Productivo y los gobiernos de las provincias y agencias de inversión estatales y proporcionará créditos de computación en la nube a startups. Las provincias pioneras que ya ofrecen el programa son Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza y Tierra del Fuego y se espera que se sumen organismos de todo el país. Además de aportar la tecnología, ambas partes trabajarán para identificar y apoyar a los mejores emprendedores para esta iniciativa.

Cada startup calificada podrá recibir hasta $100.000 en créditos de AWS, junto con soporte técnico y capacitación con sesiones con expertos. Los emprendedores obtendrán acceso a créditos para trabajar con servicios de computación en la nube para la creación de productos nuevos, optimizar el rendimiento empresarial, gestionar riesgos y controlar costos. El programa también incluye orientación, apoyo en marketing y recursos de desarrollo de negocios, ofertas y promociones para herramientas de gestión empresarial y capacitación y recursos para desarrollar capacidades técnicas. Todos los emprendedores y emprendedoras interesadas en aplicar tendrán acceso a todos los requisitos necesarios para inscribirse en el programa a través de la web oficial.

Re:invent AWS 2025 se hace del 1ro al 4 de diciembre de 2025 en Las Vegas, con más de 60.000 asistentes

El evento Re:invent AWS 2025, con más de 60.000 asistentes, está centrado en la nueva era de los agentes de inteligencia artificial y en la infraestructura y cómputo en la nube que se necesita para esta nueva era de inteligencia artificial generativa.

Dentro de los principales anuncios del keynote de apertura del CEO de AWS, Matt Garman, Amazon se habló de un portafolio con cuatro nuevos modelos que ofrecen mejor rendimiento en cuanto a relación precio-desempeño para tareas de razonamiento, procesamiento multimodal, IA conversacional, generación de código y tareas agénticas. Inauguran también el concepto de “entrenamiento abierto”, brindando a las organizaciones acceso a modelos preentrenados y la capacidad de combinar datos propios con conjuntos de datos seleccionados por Amazon.

Además, anunció AWS AI Factories, con las que prometen transformar la infraestructura existente de los clientes en entornos de alto rendimiento para IA. Construir infraestructura de IA de alto rendimiento requiere inversiones masivas en GPUs, centros de datos y energía, lo que crea cronogramas de varios años que desvían la atención de los objetivos principales del negocio. AWS AI Factories ofrece infraestructura de IA dedicada de AWS desplegada directamente en sus propios centros de datos, combinando GPUs NVIDIA, chips Trainium, redes de AWS y servicios de IA como Amazon Bedrock y SageMaker AI.

El evento se desarrolla hasta el jueves y desplegará más novedades técnicas y de negocio de impacto global para el nuevo escenario de trabajo potenciado por agentes de inteligencia artificial.