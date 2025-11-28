Las herramientas operadas con ayuda de inteligencia artificial, como ChatGPT llegaron para facilitar a los internautas la ejecución de tareas simples, ya que, a través de este generador de texto se puede obtener una solución simplificada a problemas complejos.

En la actualidad, el chatbot se ha integrado a la vida cotidiana de los estudiantes como un recurso para reforzar las horas de estudio, sin embargo, puede representar un riesgo a la salud mental de niños y adolescentes por la exposición a contenido inapropiado.

Por este motivo, a continuación se explica cómo configurar una cuenta familiar en ChatGPT para obtener los beneficios de la IA, sin exponer la seguridad de los más pequeños del hogar.

Los controles parentales permiten que las familias puedan decidir qué uso se le dará a esta herramienta en casa Shutterstock - Shutterstock

¿Cómo activar el control parental de ChatGPT?

Los controles parentales permiten que las familias puedan decidir qué uso se le dará a esta herramienta en casa, con mayores medidas de seguridad y más formas de mantenerse conectados.

A través de este control, toda la familia compartirá el mismo núcleo al operar la IA y, en el caso de los estudiantes, podrá delimitar su uso exclusivamente para horas de estudio y cuando los menores se encuentren en casa.

Entre otras posibilidades, ChatGPT permite limitar el acceso a ciertos horarios del día Shutterstock - Shutterstock

Guía paso a paso para activar el control parental de ChatGPT:

Iniciar sesión en la cuenta de ChatGPT en un navegador web

Hacer click en la imagen de perfil (avatar) en la esquina inferior izquierda y seleccionar “Configuración” (s ettings )

) En el menú de Configuración, buscar y seleccionar " Controles parentales " (p arental controls )

" (p ) Seleccionar la opción “+ Añadir miembro de la familia” ( + add family member )

) Invitar al familiar introduciendo su dirección de correo electrónico o número de teléfono asociado a su cuenta de ChatGPT

ChatGPT El menor recibirá una invitación por correo electrónico o mensaje de texto. Debe aceptar la invitación desde su propia cuenta

¿Qué acciones se pueden configurar?