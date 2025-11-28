LA NACION

¿Cómo activar el control parental de ChatGPT?

La función protege a los niños y facilita el uso de esta herramienta tecnológica

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Dann Silva
Google cuenta con una app que permite controlar el uso de Internet de un menor
Google cuenta con una app que permite controlar el uso de Internet de un menorCanva

Las herramientas operadas con ayuda de inteligencia artificial, como ChatGPT llegaron para facilitar a los internautas la ejecución de tareas simples, ya que, a través de este generador de texto se puede obtener una solución simplificada a problemas complejos.

¿Qué sesgos arrastran las inteligencias artificiales? Un estudio revela patrones preocupantes

En la actualidad, el chatbot se ha integrado a la vida cotidiana de los estudiantes como un recurso para reforzar las horas de estudio, sin embargo, puede representar un riesgo a la salud mental de niños y adolescentes por la exposición a contenido inapropiado.

Por este motivo, a continuación se explica cómo configurar una cuenta familiar en ChatGPT para obtener los beneficios de la IA, sin exponer la seguridad de los más pequeños del hogar.

Los controles parentales permiten que las familias puedan decidir qué uso se le dará a esta herramienta en casa
Los controles parentales permiten que las familias puedan decidir qué uso se le dará a esta herramienta en casaShutterstock - Shutterstock

¿Cómo activar el control parental de ChatGPT?

Los controles parentales permiten que las familias puedan decidir qué uso se le dará a esta herramienta en casa, con mayores medidas de seguridad y más formas de mantenerse conectados.

A través de este control, toda la familia compartirá el mismo núcleo al operar la IA y, en el caso de los estudiantes, podrá delimitar su uso exclusivamente para horas de estudio y cuando los menores se encuentren en casa.

Entre otras posibilidades, ChatGPT permite limitar el acceso a ciertos horarios del día
Entre otras posibilidades, ChatGPT permite limitar el acceso a ciertos horarios del díaShutterstock - Shutterstock

Guía paso a paso para activar el control parental de ChatGPT:

  • Iniciar sesión en la cuenta de ChatGPT en un navegador web
  • Hacer click en la imagen de perfil (avatar) en la esquina inferior izquierda y seleccionar “Configuración” (settings)
  • En el menú de Configuración, buscar y seleccionar "Controles parentales" (parental controls)
  • Seleccionar la opción “+ Añadir miembro de la familia” (+ add family member)
  • Invitar al familiar introduciendo su dirección de correo electrónico o número de teléfono asociado a su cuenta de ChatGPT
  • El menor recibirá una invitación por correo electrónico o mensaje de texto. Debe aceptar la invitación desde su propia cuenta
Costará $12.000 millones. Así es AlertAR, el sistema de alerta temprana para celulares que propone el Gobierno

¿Qué acciones se pueden configurar?

  • El uso del micrófono
  • Generador de imágenes
  • Limitar el acceso a ciertos horarios del día
  • Bloquear contenido sensible
  • Activar notificaciones durante su uso (en caso de detectarse un uso inadecuado, llegará una alerta)
Por Dann Silva
Futuria
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Tecnología
  1. Cuánto cuesta el iPhone 17 en Mercado Libre
    1

    Cuánto cuesta el iPhone 17 en Mercado Libre

  2. Qué significa ser una persona empática y cómo detectar si lo sos
    2

    Qué significa ser una persona empática y cómo detectar si lo sos, según la IA

  3. Cómo recuperar la contraseña de Gmail
    3

    Cómo recuperar la contraseña de Gmail

  4. Mercado Libre debuta como vendedor de Apple con cuotas sin interés y plan canje
    4

    iPhone 17: Mercado Libre debuta como vendedor de Apple con cuotas sin interés y plan canje

Cargando banners ...