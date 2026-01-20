Apple superó a Samsung y fue el mayor fabricante mundial de celulares en 2025

El mercado mundial de smartphones cerró el año 2025 con un cambio de liderazgo y una nota positiva. Según los últimos informes de las consultoras especializadas Counterpoint e IDC, los envíos globales crecieron aproximadamente un 2% interanual durante el año, consolidando una tendencia de recuperación que se intensificó en los últimos meses.

De acuerdo con los datos preliminares de IDC, el cuarto trimestre de 2025registró un incremento del 2,3% en los envíos, alcanzando las 336,3 millones de unidades. Este impulso final llevó el total de dispositivos distribuidos en 2025 a la cifra de 1260,3 millones de unidades.

El dominio clave del segmento premium

Uno de los hallazgos más destacados de las investigaciones es la creciente “premiumización” del mercado. Los consumidores se están inclinando cada vez más hacia dispositivos de gama alta y teléfonos plegables.

En este contexto, Apple se posicionó como el líder anual del mercado por segunda vez (ya lo había logrado en 2023): la compañía alcanzó una cuota de mercado anual del 19,7%, enviando 247,8 millones de iPhones, una cifra récord impulsada por el éxito de la serie iPhone 17 en el último trimestre, particularmente en mercados clave como China; además, lideró por tercer año consecutivo el segmento premium (los tres teléfonos más vendidos en todo el mundo en 2025 fueron de la familia del iPhone 16).

Las cinco marcas de smartphones más populares del mundo en 2025 IDC

Por su parte, Samsung recuperó terreno de manera significativa, logrando su mayor crecimiento en un trimestre desde 2013. Con una participación anual del 19,1% y 241,2 millones de unidades, la firma surcoreana fue el fabricante con el mayor crecimiento anual entre los cinco principales, con un 7,9%. Su desempeño se vio respaldado por la fuerte demanda del Galaxy Z Fold7 y los modelos asequibles de la serie Galaxy A equipados con inteligencia artificial.

Juntas, Apple y Samsung concentran ahora el 39% del mercado global, un número inédito.

Los diez modelos de celular más vendidos del mundo en el tercer trimestre de 2025 Counterpoint

Desafíos para los fabricantes chinos

Mientras los líderes del segmento premium crecen, otros competidores enfrentan presiones intensas. Xiaomi mantuvo la tercera posición mundial con una cuota del 13,1%, aunque experimentó una ligera caída anual del 1,9% en sus envíos totales. En las posiciones siguientes se encuentran Vivo y Oppo, con participaciones de mercado del 8,2% y 8,1%, respectivamente (ambas pertenecieron al conglomerado BBK hasta 2023). Vivo encontró su principal motor de crecimiento en la India, mientras que Oppo mostró un cuarto trimestre robusto gracias a nuevos lanzamientos en China.

Perspectivas para 2026: escasez y precios al alza

A pesar del cierre optimista de 2025, los expertos advierten sobre un cambio en el panorama para el próximo año. Ryan Reith, vicepresidente de IDC, señaló que la industria se enfrenta a una escasez de memoria sin precedentes que podría provocar una contracción del mercado en 2026.

Esto beneficiará principalmente a los fabricantes de mayor escala, quienes tienen más capacidad para asegurar suministros a precios competitivos. Como consecuencia directa del aumento en los costos de los componentes, se espera que los precios de venta promedio de los smartphones continúen subiendo en el futuro cercano.