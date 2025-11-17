El uso cotidiano del servicio de mensajería instantánea WhatsApp es masivo en todo el mundo y, dado la utilización constante para la comunicación diaria, es preciso saber algunos trucos sobre esta herramienta, como por ejemplo, cómo borrar un contacto de WhatsApp.

Con algunos pasos simples se puede eliminar un contacto de WhatsApp

En muchas ocasiones la agenda de contactos queda desactualizada y es preciso realizar una limpieza y eliminar aquellos contactos con los que ya no hay vínculo ni intercambios desde hace tiempo.

Cómo borrar un contacto de WhatsApp

Para eliminar contactos de un listado en WhatsApp se deberán seguir los siguientes pasos, según consta en el sitio oficial de la aplicación:

1 Ir a la pestaña Chats

Una vez allí, se mostrarán las conversaciones con cada contacto vigente.

2 Hacer clic en el ícono verde

El dibujo en color verde con el signo + muestra el listado de contactos.

3 Seleccionar el nombre del contacto a eliminar

Elegir allí el nombre con el que fue guardado el contacto que se desea borrar de la agenda.

4 Hacer click en la parte superior del nombre

Seleccionar Más opciones, caracterizada con los tres puntos verticales. Allí se desplegará una opción en la que figura la alternativa Editar.

5 Elegir el ícono Eliminar

Nuevamente en el ícono de los tres puntos, elegir la opción Eliminar. Con esta acción el contacto desaparece de la lista de WhatsApp.

La limpieza de contactos también permite un mejor rendimiento de la aplicación Pexels

Es importante considerar que si el usuario activó los contactos de WhatsApp para sincronizar ese contacto, se eliminará de WhatsApp y de la libreta de contactos del teléfono.

Por otra parte, aunque se elimine un contacto, no se borrará el historial de chats con esa persona. Para eliminar una conversación es preciso seguir otros pasos específicos que ofrece la aplicación.

Por qué es importante eliminar los contactos inactivos en WhatsApp

Cuando la comunicación se interrumpe por completo con uno o varios contactos de WhatsApp, lo mejor es eliminarlos, ya que existen altas probabilidades de que el número telefónico que le pertenecía a un conocido haya sido adquirido por otra persona.

Como medida de seguridad, es mejor eliminar a ese contacto con el que no hay actividad, ya que si aún figura como agendado puede tener acceso a información de la cuenta, como las actualizaciones de estado, foto de perfil, nombre y hasta la hora de última conexión.

En tanto, la limpieza de contactos agendados permite un mejor rendimiento de la aplicación, debido a que solo se guardan las conversaciones de las personas con las que sí hay un vínculo cercano.

Cómo eliminar los contactos duplicados