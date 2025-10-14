Cómo compartir un contacto por WhatsApp y que aparezca el teléfono

WhatsApp permite a sus usuarios enviar diferentes archivos con otros a través de un chat. Una de las opciones es la posibilidad de compartir un contacto, que puede incluir uno o más números de teléfono que corresponden a este. De esa forma, se puede mandar la información de contactos guardados en el teléfono por medio de la aplicación de mensajería instantánea.

Esta función permite a sus usuarios comunicarse con otras personas que no tienen agendadas en su celular. Además, deja guardar el contacto para que quede registrada en el dispositivo. La herramienta está disponible para todo dispositivo en que se puede usar la app de Meta, ya sea por un celular (Android o iPhone) o por su versión Desktop.

Se pueden mandar contactos a otros usuarios de WhatsApp Shutterstock - Shutterstock

Cabe destacar que un error común al momento de mandar un contacto vacío por WhatsApp, es decir, que no incluya nada de información del usuario. Esto se debe a que es necesario seleccionar el número de teléfono que se quiere compartir antes de mandarlo, puesto que la app habilita mandar más de un número telefónico en una misma tarjeta de contacto. Por lo tanto, es indispensable seleccionar los datos del contacto que se quiere compartir con otro usuario antes de mandarlo.

A continuación, este es el proceso para compartir un contacto por WhatsApp y que aparezca el teléfono.

Como mandar un contacto de WhatsApp

1 Ingresar a la aplicación de WhatsApp

Abrir la aplicación desde el celular o la computadora. Allí se puede seleccionar el chat o grupo donde se quiere enviar el contacto.

2 Adjuntar contacto

Tocar el ícono de “Adjuntar”. Este aparece con el ícono de un clip, ubicado generalmente en la parte inferior del chat. Allí aparecerá un menú con varias opciones de archivos que se pueden enviar. Se debe seleccionar “Contacto”.

3 Elegir el contacto que se quiere compartir

Se puede escoger uno o más contactos para enviar a otro usuario. Antes de mandarlo, se debe confirmar el contacto y la información que se quiera mandar sobre este. Es en este paso en que se indica el número telefónico que se quiere que aparecerá junto al nombre.

Es importante seleccionar el número telefónico que se quiere compartir para no enviar un contacto vacío Shutterstock - Shutterstock

4 Enviar el contacto

Una vez seleccionado la información del contacto que se quiere compartir, seleccionar la opción “Enviar”. La persona destinataria podrá ver el número de teléfono directamente por este medio para iniciar una conversación o guardarlo.

Qué otros archivos se pueden compartir por WhatsApp

Además de incluir la posibilidad de enviar un contacto, la aplicación de Meta permite a sus usuarios adjuntar distintos tipos de archivos para compartir en un chat que incluyen documentos de oficina, imágenes, audios y videos, entre otros formatos:

