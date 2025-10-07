WhatsApp: cómo se puede encontrar la papelera de archivos y mensajes

Muchos usuarios de WhatsApp se preguntan cómo encontrar la "papelera" de la aplicación, donde se almacenan los mensajes y archivos que fueron eliminados. Esto puede ser para recuperar ciertos contenidos que pueden haber sido borrados.

¿Existe una “papelera” en WhatsApp?

A diferencia de otras aplicaciones, WhatsApp no cuenta con una “papelera de reciclaje” tradicional para almacenar elementos eliminados. La plataforma de mensajería instantánea no guarda el historial de chats en sus servidores. Lo más parecido a esta función es el sistema de copias de seguridad que la aplicación realiza en el dispositivo. Estas se almacenan en Google Drive para Android y en iCloud para iPhone. Este mecanismo actúa como un respaldo de chats y archivos, lo que permite la recuperación de los contenidos si fueron borrados.

¿Cómo se pueden recuperar conversaciones y archivos eliminados de WhatsApp?

Aunque no hay una papelera en la aplicación, es posible restaurar conversaciones y todos los elementos multimedia borrados. El procedimiento para restaurar el historial de chats, según el sitio oficial de WhatsApp, implica los siguientes pasos:

Desinstalar y reinstalar WhatsApp en el celular.

en el celular. Verificar el número de teléfono Android y, en iPhone, el Apple ID. La aplicación detectará automáticamente el archivo de respaldo.

Hacer click en “Restaurar historial de chats”. Por seguridad, puede solicitarse verificar la identidad mediante un código por SMS o llamada, si no se activó la verificación en dos pasos o las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo.

Así, se recuperarán las conversaciones hasta la fecha de la última copia de seguridad.

Cómo restaurar el historial de chats de WhatsApp en Android

¿Qué se necesita para que la recuperación de mensajes y archivos en WhatsApp sea exitosa?

Para que este método funcione, es fundamental contar con una copia de seguridad actualizada. Esta es una “foto” del momento del guardado, sin permitir restauración parcial. La restauración solo recuperará el contenido guardado en la nube en el momento de la última copia. Cualquier mensaje o archivo recibido después de esa copia y antes de la reinstalación se perderá permanentemente.

Para restaurar videos, es indispensable haber activado previamente la opción “Incluir videos” en la configuración de la copia de seguridad. Sin esta opción, estos no se incluirán en el respaldo y no podrán recuperarse.

¿Cómo se elimina contenido de WhatsApp para liberar espacio en el teléfono?

Cuando el objetivo es liberar espacio en el dispositivo, WhatsApp ofrece herramientas específicas para gestionar los datos. La acumulación de archivos multimedia es una de las principales causas de la falta de espacio.

A continuación, cómo vaciar un chat individual o grupal:

En la pestaña “ Chats ”, abrir la conversación que se quiera vaciar.

”, abrir la conversación que se quiera vaciar. Tocar el ícono con tres puntos o “Más” y seleccionar “ Vaciar chat ”.

”. Se puede marcar o desmarcar la casilla “ Eliminar también de la galería del dispositivo los archivos multimedia recibidos en este chat ”.

”. Hacer clic en “Vaciar chat”.

También existe la opción de vaciar todos los chats de una vez:

Acceder a “Ajustes” > “Chats” > “Historial de chats”.

Presionar “ Vaciar todos los chats ”.

”. Se puede elegir si se eliminan los archivos multimedia de la galería y los mensajes destacados.

Para finalizar, tocar “Vaciar chats”.

Este procedimiento no eliminará usuarios de grupos ni suprimirá conversaciones de la pestaña “Chats”. Los mensajes eliminados solo podrán recuperarse si se restaura una copia de seguridad anterior al vaciado. Una vez que el respaldo se actualiza, el historial previo se pierde.

