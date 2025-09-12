Cómo conectar el celular al Wi-Fi sin tener la contraseña: el truco rápido que pocos conocen

Uno de los problemas más grandes de los celulares y las computadoras es la conectividad. El Wi-Fi o la red de teléfono son clave para utilizar todos los dispositivos que requieren acceso a Internet y, en muchas situaciones, no se cuenta con esta posibilidad.

Es probable que en un lugar, como la casa de un conocido, haya muchas redes Wi-Fi y que todas tengan contraseña. Lo que pocos saben es que existe un truco para conectar el celular a la red sin saber la contraseña. Este paso a paso funciona en dispositivos con Android 10 o versiones posteriores y no requiere realizar modificaciones en el teléfono ni poner en riesgo la privacidad de otras personas. Sin embargo, solo es aplicable a los dispositivos compatibles con estas versiones del sistema operativo.

Así se puede conectar el celular al Wi-Fi sin saber la contraseña: el paso a paso Shutterstock - Shutterstock

Así se puede conectar el celular al Wi-Fi sin tener la contraseña

Existe una manera de conectarse a una red de Internet sin saber la contraseña. Para ello se necesita que otra persona esté conectada a la red. Luego, seguir los siguientes pasos:

Ingresar a los Ajustes del teléfono Android.

Luego ingresar a la configuración “Wi-Fi”.

Entonces, es necesario que la otra persona también acceda a la misma sección de los Ajustes y, simplemente, tocar sobre el nombre de la red.

En ese instante se podrá observar una pestaña que dice Código QR de Wi-Fi.

La persona que esté conectada a la red, pero no sepa la contraseña, tiene que tocar, en la esquina superior, el pequeño recuadro.

Entonces, hay que escanear el código QR y listo.

En el caso de los iPhone:

Asegurarse que el dispositivo (el que ya está conectado y comparte la contraseña) esté desbloqueado y conectado a la red Wi-Fi.

Elegir la red Wi-Fi en el dispositivo que deseas conectar (que el otro celular ya tiene en uso).

En el dispositivo conectado, tocar Compartir contraseña y, luego, tocar OK.

El dispositivo que hay que apagar para amplificar la red Wi-Fi en toda la casa

En cualquier hogar hay distintos elementos que no ayudan a la señal de un módem. El más importante no es propio de la casa, sino más bien de la computadora. Los USB 3.0, la última generación de esta ficha, son de los elementos más problemáticos para el uso del Wi-Fi. Esto se debe a la frecuencia que utilizan para transmitir información entre dispositivos. Es muy utilizado para pasar datos de un disco rígido a una computadora, para enchufes de dispositivos externos como mouses y demás.

Para usar Internet y un USB 3.0 a la vez, es recomendable no estar utilizando las funciones que este enchufe genere y así evitar que las frecuencias de electricidad entre el USB y el Internet no se mezclen.

Hay elementos de la casa que pueden debilitar la señal de Wi-Fi Shutterstock - Shutterstock

Existen algunos electrodomésticos que son un freno a la señal del Wi-Fi. Los principales que se debe evitar tener cerca del módem o entre medio de la señal son los microondas, las TVs y los decodificadores de señal. Tampoco es recomendable que el aparato esté al lado de CPU de una PC de escritorio, ya que también podría entorpecer la señal.

Otros elementos de la casa que no facilitan la regularidad de la señal de Internet son los siguientes:

Un teléfono inalámbrico.

Un tacho de basura metálico.

Una ventana (cuando el módem está junto a ella).

Un recipiente con agua (florero, pecera, etcétera).