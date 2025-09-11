Shein es furor en el país y, por ello, muchos usuarios quieren saber exactamente cómo funciona cuando uno quieren cancelar un pedido: ¿se puede hacer?

¿Puedo cancelar un pedido de Shein?

Cancelar un pedido en Shein es posible siempre que aún no haya sido despachado. Para hacerlo, se debe:

Ingresar a la cuenta

Acceder a la sección “Mis pedidos”

Elegir el pedido que se quiera cancelar —que debe figurar con el estado “En procesamiento” o “Procesando” —

— Presionar la opción “Cancelar pedido”

En caso de que el envío ya haya salido, la cancelación no es posible: la única alternativa es esperar a recibir el paquete y luego solicitar una devolución para obtener el reembolso, el cual puede acreditarse en el método de pago original o en la billetera de Shein, según lo que elija el usuario.

Cuando el pedido aparece como “No pagado”, la cancelación es inmediata y no requiere reembolso, ya que no se realizó el cobro. Cabe señalar que el tiempo disponible para cancelar antes del despacho depende de cada vendedor: algunos procesan las órdenes en cuestión de horas, mientras que otros demoran uno o dos días.

¿Puedo hacer más de una compra en Shein por año?

La respuesta es que sí se puede hacer más de una compra por año en Shein, dado que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó la posibilidad de hacer hasta cinco compras al año.

Sin embargo, el organismo recaudador destaca algunas limitaciones:

No se pueden traer más de tres unidades de la misma especie.

de la misma especie. El paquete no puede superar los 50 kg, independientemente de cuál fuere el peso total del envío.

independientemente de cuál fuere el peso total del envío. La compra debe estar valuadas en un importe inferior o igual a US$3000 por envío.

por envío. No podrán tener fin comercial .

. Los productos de un valor mayor a los US$400, deben también pagar derechos de importación y el pago de la tasa de estadística.

Qué es Shein y de dónde es

Según su sitio oficial, Shein es “un minorista online global de moda y estilo de vida comprometido con hacer que la belleza de la moda sea accesible a todo el mundo”. Para sus productos, utiliza tecnología de fabricación bajo demanda para conectar a los proveedores con su cadena de suministro. Es así que puede reducir el desperdicio de inventario y permitir la entrega de una variedad de productos asequibles a clientes de todo el mundo. Actualmente, tiene llegada a clientes en más de 150 países.

La empresa se fundó en 2012, en Nanjing, China, y desde entonces presentan un crecimiento grande, con casi 10.000 empleados en menos de una década. Su principal objetivo es ofrecer moda accesible para todos. Es así que ofrece una gran gama de productos para gustos varios.

Su modelo digital de negocios se basa en encontrar a sus clientes donde están más presentes: en dispositivos móviles, online y en las redes sociales. Es así que se convirtió en una de las aplicaciones de compras más populares.

Cabe aclarar que en los últimos años, más allá de su crecimiento, la compañía recibió denuncias por la calidad de sus productos y por las condiciones de trabajo de sus empleados, las cuales se cree que son precarizadas.

Cómo se usa Shein para hacer compras online

Estos son los pasos a seguir para realizar compras por Shein desde la Argentina:

Cómo funciona Shein

Ingresar al sitio oficial de Shein o a la aplicación.

Añadir los artículos en que uno está interesado al carrito haciendo click en “Añadir a la cesta”. Seleccionar el talle, el color o la cantidad si es necesario. Se recomienda verificar la tabla de tallas antes para verificar su calce al hacer click en “Comprueba mi talla”.

Comprobar que la selección se haya completado. Para ello, hace falta presionar en el botón “Revisar cesta” en la parte superior de la pantalla a la derecha. Así se pueden revisar los artículos seleccionados y hacer las modificaciones que sean necesarias. Si el pedido está listo, hacer click en “Salir de forma segura ahora”. De lo contrario, indicar “Seguir comprando”.

Entrar a la cuenta de Shein con usuario y contraseña. Si la persona no se encuentra registrada, puede crear una al seleccionar la opción “Nueva/o”, y así generar una cuenta asociada a un correo electrónico.

Ingresar la información completa de envío y facturación. Para ello, se debe llenar un formulario con la dirección de envío, el método de pago y opción de envío. En este punto del proceso se pueden ingresar cupones o puntos para obtener descuentos. Luego, hacer click en “Hacer pedido”.

Finalmente, rellenar la información de pago y luego apretar en el botón “Continuar” para completar la compra.

Las compras tienen entre uno y tres días de procesamiento. Después se debe tomar en cuenta el tiempo de envío, que puede tardar más de un mes en algunos casos.

En cuanto a los costos de envío, en la Argentina se cobra unos $35.000 por cualquier importe inferior a los $56.051. Cuando se supera ese monto, el costo pasa a ser gratuito.